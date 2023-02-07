تردد قناة السعودية سبورت hd الجديد نايل سات وعرب سات SSC‎ Sport الناقلة لمباراة الهلال وفلامنجو

تردد قناة ssc sport على النايل سات لمشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو، قناة SSC من أهم القنوات الرياضية التي تقام في الفترة، وقناة SSC السعودية حيث تعتبر بطولة كأس العالم للأندية من أهم البطولات التي تقام على مستوى كرة القدم. ينتظر المشجعون، حيث يشارك المونديال فيه عدد كبير من الأندية الكبرى في العالم، وسنتعرف على موعد البطولة والقنوات الناقلة في هذا المقال.

تردد قناة ssc sport على النايل سات

انطلقت كأس العالم يوم الأربعاء 1 فبراير 2023، حيث كانت المباراة الافتتاحية التي جمعت بين النادي الأهلي وأوكلاند سيتي. وشارك الأهلي مرات عديدة في البطولة، وكل جماهير وجماهير الأهلي يبحثون عن البطولة بشكل دائم.

تردد قناة ssc sport

تعد قناة SSC Sport من أهم القنوات التي يتم البحث عنها باستمرار في الفترة الحالية، حيث تتميز القناة بالعديد من الميزات التي تميزها عن القنوات الأخرى، كما أنها تعرض العديد من المباريات مجانًا ودون دفع أي رسوم أو بالإضافة إلى أن القناة من خلال تغيير ترددها كل فترة لمتابعة أهم المباريات بجودة عالية ودون تقطيع أو ترميز يمكن متابعة مباراة اليوم من خلال القناة ويمكن تحميل ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال المعلومات التالية:

تردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عرب سات

تردد القناة السعودية الرياضية ssc1 2023 علي النايل سات

لمتابعة مباراة الاهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية غدًا مجانا عبر القناة السعودية الرياضية علي النايل سات، قم بضبط البيانات التالية..

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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