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عاجل.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

يقدم “الفجر” نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء المحافظ عبدالحميد الهجان

كان اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.56 %، والإعدادية المهنية بنسبة 84.60 % بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة

ومن جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98 ألفًا و309 طلاب، والحضور 97 ألفًا و249 طالبًا وطالبة

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