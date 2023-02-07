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بجودة عالية: أضبط تردد قناة SSC extra 1 علي النايل سات لمتابعة نصف نهائي كأس العالم للاندية بجودة HD

الفجر الرياضي
تردد قناة SSC extra
تردد قناة SSC extra 1 علي النايل سات

كيفية ضبط تردد قناة SSC Sports على النايل سات لمتابعة مباريات كأس العالم للأندية من خلال الترددات المختلفة على مختلف الأقمار الصناعية، أنت تبحث عن عشاق كرة القدم للاستمتاع بمباريات كأس العالم التي تقام حاليا في المملكة المغربية الشقيقة.

أصبحت قناة SSC من القنوات الرياضية التي يبحث عنها كل عشاق كرة القدم باستمرار، لأن القناة في هذا الوقت تبث مباريات كأس العالم للأندية، والتي شارك فيها الهلال السعودي والأهلي المصري.، وكذلك بطل دوري أبطال أوروبا الإسباني ريال مدريد. والجدير بالذكر أن القناة تقوم حاليًا ببث البطولة بأكملها عبر القمر الصناعي عربسات حتى يتسنى لجميع عشاق الرياضة المحليين والعرب مشاهدة الفرق العالمية بما في ذلك الأهلي وريال مدريد.

كما تعتبر القناة من القنوات الرياضية السعودية التي يتم البحث عنها بشكل متكرر لعشاق الرياضة حيث تبث جميع الأحداث الرياضية الهامة بما في ذلك الدوريات والمسابقات الدولية وأبرزها كأس الملك وكأس العالم للأندية وما إلى ذلك. حقوق كاملة لراحة جميع المشاهدين.

يوم الأربعاء المقبل، سيواجه ريال مدريد والأهلي مواجهة على مستوى عالٍ في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية، وسيكون نادي SSC مسؤولًا عن بث المباراة حصريًا لجميع عشاق الرياضة.

تردد قناة SSC extra 1

  • تردد القناة: 12418
  • القمر الصناعي: النايل سات
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل الاستقطاب: افقي
  • جودة القناة: HD

تردد قناة 1 SSC extra علي العرب سات

  • تردد القناة: 12418
  • القمر الصناعي: العرب سات
  • معامل الاستقطاب: افقي
  • معدل الترميز: 27500
  • جودة القناة: HD

طريقة اضافة القناة عي الريسيفر

  • يقوم المشاهد بالضغط علي قائمة الاعدادات من الريموت الخاص به.
  • و بعدها يقوم بإضافة تردد القناة التي يريدها.
  • ثم بعد ذلك يقوم بعمل بحث شامل علي تردد القناة.
  • وفي الأخير يتم حفظ البحث وستظهر القناة علي الجهاز الخاص بك.
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