7hasry نتيجة الشهادة الإعداية بالأقصر 2023 واوائل اعدادية الاقصر

وافق المستشار مصطفى الهام محافظ الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح 75.26٪.

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 حيث ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالأقصر 2023 بالاسم ورقم المقعد..

كما يقدم موقع الفجر حصريًا خدمة صنع شهادة تقدير للطلبة المتفوقين، كما يمكن عرض قائمة الأول على المدرسة والإدارة التربوية والمحافظة وقائمة المواد الأولى في المرحلة الإعدادية. يمكن أيضًا عرض نتيجة الشهادة 2023. كما يمكنك مراجعة تقرير نجاح الطالب الذي يتضمن ترتيب الطالب في كل مادة على مستوى المدرسة والإدارة التربوية والمحافظة ودرجات الطالب في كل مادة بالألوان، كما يتضمن إحصائيات تفصيلية عن نتيجة الطالب. بشكل مميز.. كل هذا وأكثر تجده في نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر الفصل الدراسي الأول 2023 عبر موقع الفجر.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الأقصر 2023

من المنتظر ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الاقصر خلال الايام القادمة وسنتابع معكم لحظة بلحظة كل المستجدات المتعلقة بموعد اعلان النتيجة لذلك سننشر في القسم التالي البيانات الهامة الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص تاريخ نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر:

وافق المستشار مصطفى الهام محافظ الأقصر على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022 بنسبة نجاح 71.22. كما أعلن محافظ الأقصر حصول 13 طالبًا وطالبة على المراكز الأولى وحصولهم على الدرجة النهائية 280 درجة.

أعلن محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه يتم الآن الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية ونشرها إلكترونيًا حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول عليها بسهولة.

كما يمكنك معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمدينة الأقصر من خلال موقع مدرسة اون لاين حيث يمكنك معرفة النتيجة برقم المقعد فقط أو اسم الطالب فقط إذا لم يكن لديك رقم المقعد. كما يمكنك معرفة درجات الطالب في جميع المواد والنسبة المئوية وترتيب الطالب على المدرسة والإدارة التربوية والمحافظة.

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر اليوم الاثنين نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2020 /2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) بنسبة نجاح 80.2%.

احصائيات نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاقصر

تقدم لإداء امتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية العامة) 17935 طالبا وطالبة منتظم ومنازل حضر منهم 17653 طالبا.

تقيد 1378 طالبا وطالبة لإداء امتحان الفصل الدراسي الثانى لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهنى تقدم منهم 1375 طالبا وطالبة

وحضر امتحان التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية 28 طالبا لم يتغيب منهم أحد، وأخيرًا تقدم لأداء الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 16 طالبا وطالبة لم يتغيب منهم أحد.

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