عاجل.. هيئة المجتمعات العمرانية تخصص 275 قطعة أرض بـ31 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 275 قطعة أرض بـ31 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – مستشفيات – معاهد عالية – مدارس – حضانات – نوادٍ – مخابز، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية ولوجستية وفندقية وترفيهية، وغيرها).



وأكد وزير الإسكان، أن تخصيص هذا العدد الكبير من الأراضى فى معظم المدن الجديدة، وبأنشطة متنوعة، يدل على نجاح المدن الجديدة فى جذب الاستثمارات بمختلف المجالات، ونجاح آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وفق ضوابط محددة، والتى تلقى استجابة واسعة من المستثمرين، مما يساهم فى الإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وجذب المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة.



وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 14 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى – صناعى – تجارى إدارى – مركز خدمة وصيانة سيارات – مدرسة – مستشفى – نادٍ اجتماعي)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 22 قطعة أرض بأنشطة (صناعى – تجاري ومحطة سيارات – تجاري إداري سكني – زراعى – طبى)، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 10 قطع أراضٍ بأنشطة (سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي – تجارى – خدمي صناعي)، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 43 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – صناعي – ورش – تجارى إدارى سكنى – زراعى – سكنى مختلط – طبى – بنك).



وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة بدر، تم تخصيص 13 قطعة أرض بأنشطة (تجارى إدارى – محطة تموين وخدمات سيارات)، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – طبي – صناعي)، وفى مدينة الشروق، تم تخصيص 12 قطعة أرض بأنشطة (تجارى إدارى – سكنى مختلط – رياضى صحى – مدرسة – مستودع أنابيب غاز)، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري)، وفى مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص 18 قطعة أرض بأنشطة (سكني تجاري إداري – محطة خدمة وتموين سيارات – حضانة – مدرسة – تعليمي – طبي – معهد عالٍ)، وفى مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة (تجارى – حضانة – منافذ).



وأوضح الوزير، أنه فى مدينة الصالحية الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (مخبز – تجارى)، وفى مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 11 قطعة أرض بأنشطة (صناعى –تجارى إدارى سكنى – طبى – صناعى – حضانة – مستشفى)، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (طبى – مركز صيانة)، وفى مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (مخبز – تجاري إداري)، وفى مدينة بورسعيد الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط تجارى، وفى مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (صناعي – تجاري إداري).



وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه فى مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بأنشطة (تجاري – مخبز)، وفى مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى، وفى مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 15 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى إدارى سكنى – مدرسة)، وفى مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض، بأنشطة (مدرسة – تجارى إدارى)، وفى مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص 11 قطعة أرض بأنشطة (محطة خدمة وتموين سيارات – سكني تجاري – تجاري إداري – حضانة – طبي – سكني تجاري إداري – صناعي)، وفى مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 15 قطعة أرض بأنشطة (عمرانى متكامل – تجارى – لوجيستى – إدارى – دار أيتام – معهد عالٍ – مستشفى – تجارى إدارى سكنى – طبى).



وأضاف وزير الإسكان: فى مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بأنشطة (فندق – تجاري إداري – نادٍ اجتماعي رياضي)، وفى مدينة طيبة الجديدة، تم تخصيص 19 قطعة أرض بأنشطة (خدمات لوجيستية – تجاري – كافتيريا – طبى – سكني تجاري إداري)، وفى مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بأنشطة (مدرسة – تجارى)، وفى مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط ترفيهى، وفى مدينة ناصر الجديدة، تم تخصيص 8 قطع أراضٍ بأنشطة (عمراني متكامل – تجارى إداري – تعليمي – طبي – محطة خدمة وتموين سيارات)، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص 17 قطعة أرض بأنشطة (عمراني متكامل – معهد – حضانة – سكني تجاري إداري - نادٍ اجتماعي – طبي – مخبز)، وفى مدينة غرب قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى إداري، وفى مدينة ملوى الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بأنشطة (طبي – تجاري)، وفى مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تعليمي.

