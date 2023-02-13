نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ اجراءات تطبيق قانون المحال


كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية برئاسة اجتماع موسع مع مسئولي مراكز اصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وكافة الادارات المختصة بديوان عام المحافظة. 

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و تناول الاجتماع استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي بشأن تفعيل القانون رقم 154لسنة 2019 والصادر بشأن المحال العامة علي مستوي الجمهورية.

و قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان الهدف من تطبيق القانون هو التيسير علي اصحاب الانشطة المختلفة لممارسة عملهم من خلال تبسيط إجراءات الترخيص لها وبما يتيح افضل الخدمات المقدمة للمواطنين،وأضاف "مختار" ان تطبيق القانون يساهم في فتح مجالات جديدة ويضمن تقديم خدمة للمواطنين وفقًا للاشتراطات والمعايير الصحية والآمنة.

واشار “مختار” إلى ان المحافظة حريصة علي تحقيق اعلي معدلات الانجاز بشأن توفيق الاوضاع لاصحاب المحلات واصحاب كافة الانشطة بنطاق المحافظة.

 

وفي ذات السياق فقد تقرر خلال خلال الاجتماع قيام ادارات مركز الاصدار بالوحدات المحلية علي مستوي المحافظة بالمرور علي الطبيعة والتوعية لاصحاب الانشطة نطاقهم بمميزات القانون وضرورة توفيق اوضاعهم لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

وتقرر خلال الاجتماع قيام مدير مركز تيسير الاعمال بالمحافظة بانشاء جروب علي تطبيق الوتساب لارسال الاشتراطات العامة والخاصة واللائحة التنفيذية للقانون وتوضيح كيفية العمل بها والرد علي كافة استفسارات الموظيفين بادارات مركز الاصدار بالوحدات المحلية علي مستوي المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بشأن سرعة الانتهاء من توفيق الاوضاع للمحال العامة بالمحافظات وفقا للقانون رقم 154لسنة 2019 بهدف دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد وتقديم خدمات متميزة للمواطنين حرصا علي حقوق الجميع.

مصطفي مدبولي الوحدات المحلية ديوان عام المحافظة رئيس الوزراء محافظ الدقهلية وزير التنمية العيد القومي للمحافظة الدكتور مصطفى مدبولى اللائحة التنفيذية للقانون الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تراخيص المحال العامة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية

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