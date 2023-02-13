يلا شوت Merseyside | مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي | ليفربول مباشر

بحث رائج خلال الدقائق الماضية عن مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي 2023، حيث يستعد فريق Liverpool لمواجهة جديدة أمام فريق Everton الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، حقق فريق ليفربول إنجازات كثيرة في المواسم السابقة من الدوري الإنجليزي ويسعى لكي يستحوذ المزيد من الأهداف هذا الموسم كي يصل إلى النهائي أملًا في التتويج، اضاع الفريقين ليفربول وايفرتون الكثير من الفرص المباريات السابقة وهذا ما جعل مستواه في الدوري لهذا الموسم 2022-2023 يتراجع بشكل ملحوظ بعد أن كان يحتل ترتيب عالي.

خسارة كبيرة تلاحق فريق ليفربول وهذا ما جعل رصيده في النقاط أقل كثيرًا بالنسبة لفريق آرسنال الذي استطاع أن يحتل الصدارة ولديه 51 نقطة، نستعرض لكم خلال الفقرات التالية من المقال موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة تابعونا.

لمشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون من هنـــا

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريق ليفربول أمام نظيره إيفرتون في مباراة الإياب في غضون 24 ساعة الاثنين 13-2-2023 على أرضية ملعب آنفيلد، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية تنطلق صافرة اللقاء التي تشهد منافسة قوية، نهاية مباراة الذهاب بين ليفربول وإيفرتون كانت سلبية دون أي أهداف وهذا ما يجعل مباراة الإياب أقوى لتعويض الخسارة والانتقال لترتيب أعلى، يحتل فريق ليفربول الترتيب العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة بينما يحتل فريق إيفرتون التريب 18 مقابل 18 نقطة.

القنوات الناقلة مباراة ليفربول وإيفرتون

شبكة beIN Sports هي الشبكة الوحيدة التي لديها حقوق نقل البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، وتستعد قناة بي ان سبورت بريميوم أن تنقل تغطية مباراة ليفربول وإيفرتون، ويتم التعليق في مباراة الفريقين رؤوف خليف واحد من أِهر معلق بي ان سبورت، والآن يمكنكم مشاهدة المباراة كاملة عند ضبط

تردد قناة بي ان سبورت بريميوم الذي جاء على النحو التالي:

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

بث مباشر ليفربول وايفرتون اليوم

وقبل وضع لكم متابعين الكرام في مقالنا الذي حمل عنوان بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون الان بث مباشر live يلا شوت، رابط مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري اليوم، سنعرض لكم تشكيلة ليفربول أمام إيفرتون، وفقًا لموقع "هو سكورد"، فقد جاءت التشكيلة المتوقعة لليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر، أما الدفاع: روبرتسون، جوميز، جويل ماتيب وألكسندر أرنولد.

وخط الوسط: تياجو ألكانتارا، ستيفان بايتيتش وهندرسون، أما خط الهجوم: جاكبو، داروين نونيز ومحمد صلاح.

شاهد مباراة ليفربول وايفرتون من هنــــا

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر الشوط الثاني

بث مباشر مباراة ليفربول أمام إيفرتون يسعي من خلالها ليفربول تحقيق أول انتصار في الدوري الإنجليزي له في العام الحالي 2023، اذ لم يحقق ليفربول أي فوز منذ بداية العام الجاري 2023.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، ليبقى بعيدا عن آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق 12 نقطة كاملة.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر الشوط الثاني

بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومشاهدة بث مباشرليفربول وإيفرتون، ستكون معروضة ومنقولة كما العادة عبر موقع يلا شوت الرياضي المتخصص في عرض المباريات على مدار الساعة والوقت، والتي ستقام مباراة ليفربول وإيفرتون عند الساعة الحادي عشر بتوقيت مكة المكة والعاشرة بتوقيت القدس الشريف والقاهرة.