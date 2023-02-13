MO SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون يلا شوت بث مباشر اليوم الإثنين.. الدوري الانجليزي

MO SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون يلا شوت بث مباشر اليوم الإثنين.. الدوري الانجليزي

مباراة ليفربول ضد إيفرتون، «ديربي الميرسيسايد» والتي تقام اليوم 13-2-2023، ضمن منافسات الجولة الـ 23، والتي تحمل أهمية كبرى للفريقين.

وتقام المباراة على أرض ملعب «الآنفيلد» في مدينة ليفربول.

وتنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي عند الساعة العاشرة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

MO SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون يلا شوت بث مباشر اليوم الإثنين.. الدوري الانجليزي

ويقدم «بوابة الفجر» خدمة البث المباشر فور بدء المباراة

ويحتل حاليًا ليفربول المركز العاشر برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون

اضغط علي بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون

تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم الاثنين على النحو التالي:

بي إن سبورتس 1 أتس دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

بي إن سبورتس 4 كيه أتش دي ار beIN 4K HDR

MO SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون يلا شوت بث مباشر اليوم الإثنين.. الدوري الانجليزي

معلق مباراة ليفربول وإيفرتون

سيعلق رؤوف خليف على أحداث المباراة الليلة.

وانتهت آخر مواجهة بين ليفربول ضد ايفرتون بالتعادل السلبي بين الفريقين في المواجهة التي أقيمت على ملعب «جوديسون بارك» في الدوري الإنجليزي والتي أقيمت سبتمبر الماضي.

وسبق أن خاض محمد صلاح في 8 مباريات في ديربي الميرسيسايد حقق فيها فريق محمد صلاح في الفوز خلال 4 مباريات والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 4 أهداف وصناعة هدف 1.

ساهم مو صلاح جناح ليفربول في 99 هدفا مع الريدز على ملعب انفيلد بواقع تسجيل 70 هدفا وصناعة 29 هدفا، من مجموع 103 مباريات، وفى حال تسجيل أو صناعة محمد صلاح هدفا اليوم أمام إيفرتون، سيصبح اللاعب الثالث عشر الذي يصل إلى 100 هدف في ملعب واحد في مسابقة الدوري الإنجليزي «البريمرليج».

لمشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر اضغط هنا