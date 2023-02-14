أماكن التنزة في عيد الحب بالمنصورة وبأرخص الأسعار



تعد المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية،وتقع في شمال مصر وبها الكثير من الأماكن التى تعد مناسبة للتنزة بعيد الحب دون تكاليف باهظة.

إذا كنت من محبي التنزة صباحا بشوارع المنصورة فعليك أن تبدأ بشارع الترعة الذى يحتوى على كثير من عربات الفول، وعليها إقبال كبير من سكان المدينة وطلاب الجامعات والأهالي وأقصى سعر يصل إليه الفطار بالكامل هو 20 جنية، يشمل أطباق الفول والطعمية والبطاطس المقلية والباذنجان والبيض المسلوق.

فطار عربة فول بالمنصورة

الإنسان دائما بحاجة إلى زيارة بعض الأماكن الترفيهية في المناسبات والأعياد ومن أبرز أماكن الخروج في المنصورة حديقة شجرة الدر التي تتمتع بتاريخ عريق.

سعر تذكرة حديقة شجر الدر

سعر تذكرة الحديقة يبلغ 3 جنيهات، وتتمتع بالحكايات الأسطورية المصرية لكونها أرقي حدائق المنصورة، وتقع في شارع المشاية السفلية، على مساحة 20 فدان، وكانت تتميز بوجود كشك خاص بالموسيقى يأتي إليها كافة العائلات المصرية واليونانية والإيطالية للاستماع بجمال الحديقة وطبيعتها الخلابة.

تتميز الحديقة بمجموعة كبيرة من الأشجار والنباتات على شكل قلب بمناسبة عيد الحب ، وتناسب أيضًا الأطفال لأن بها مكان مخصص للألعاب، وأماكن لتناول الوجبات بأسعار رمزية وركوب مركب بالنيل.

ممشى أهل المنصورة بعيد الحب

وعندما يأتي وقت الغروب فيكون أفضل مكان لتكملة نزة عيد الحب هو ممشى أهل المنصورة ويتمد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا، يبلغ نحو 1500 متر.

ممشى أهل المنصورة

جاء مشروع ممشى أهل المنصورة من ضمن خطط مشروع "تحيا مصر المنصورة" والتى استهدفت استغلال أرض الهابي لاند وأرض موقف التلاجة وأرض السكة الحديد بطلخا وإنشاء ممشى أهل مصر بالمنصورة وذلك لإقامة مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية، ويعد الممشى من الأماكن المفضلة لدى أهالى مدينة المنصورة في عيد الحب وخصوصًا طلاب الجامعات للاستمتاع بالتصوير والتقاط صور بخليفة مميزة.

أفلام السينما بعيد الحب

أما في السادسة مساءً فقد جاء موعد السينما بمول الجامعة ويوجد بها عدد من الأفلام الرومانسية التى تناسب عيد الحب.

فيلم «أنا لحبيبى» بطولة كريم فهمى وياسمين وتدور أحادثه في إطار رومانسي، والفيلم من بطولة الفنان كريم فهمي، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي

،أحمد حاتم، سوسن بدر، نادر فؤاد، تأليف محمود زهران إخراج هادي الباجوري.

فيلم أنا لحبيبي

ويعرض فيلم «الحب بتفاصيله» خلال شهر فبراير، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي،والفيلم بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

فيلم الحب بتفاصيله



بالإضافة إلى فيلم أجنبي "Shotgun Wedding"، وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين شخصية "دارسي" و"توم"، اللذين يخططان لإقامة حفل زفاف أسطوري على شاطئ جزيرة استوائية خلابة بحضور عائلاتهم وأصدقائهم. وتتحول أجواء الاحتفال المبهج إلى أجواء من الخوف بعدما تهجم عصابة من القراصنة على الحفل، حينها تصبح حياة الجميع في خطر ويؤخذون كرهائن، فيقرر الزوجان العمل معًا لإنقاذ من يحبون من القتل.

فيلم عيد الحب

في نهاية يوم عيد الحب تتميز المنصورة بكورنيش على النيل به موقف يسمى " الأتوبيس النهري" ليأخدك في جولة نهرية حول مدينة المنصورة ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات.

أتوبيس نهري

ولا تكتمل خروجة عيد الحب بالمنصورة إلا بأخذ صور تذكارية مع أبرز المعالم بها، ومن أبرزها ميدان أم كلثوم، الذي يوجد بها تمثال مجسد وهذا لأن أم كلثوم من قرية الزهايره في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.