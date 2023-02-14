عاجل.. دوت سبورت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت دون تقطيع || هدف MESSI الأول في البايرن بجودة HD

تابع لحظة بلحظة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ دوت سبورت

تابع ايوم عبر الفجر مبارايات دوري أبطال أوروبا عبر دوت سبورت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت دون تقطيع، يستضيف ملعب بارك دي برينس مباراة القمة من الدور السادس عشر بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022-2023، وستنطلق أحداث المباراة اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة. الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.

دوت سبورت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت

دوت سبورت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت مواجهة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ هي إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2020، والتي انتهت بتتويج بايرن ميونيخ باللقب بعد فوزه على الفريق الباريسي بهدف نظيف، وبالتالي تمنحك كرة القدم دائمًا فرصة لاستعادة الاعتبار والانتقام، فهل يستغل النادي الفرنسي هذه الفرصة ويحقق النصر على النادي الألماني، أم سيستمر التفوق الألماني اليوم؟

وصل نادي بايرن ميونخ إلى الدور السادس عشر بعد أن تصدّر مجموعته الثالثة برصيد 18 نقطة كاملة، حيث تواجد نادي برشلونة الإسباني ونادي إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى التشيكية فيكتوريا بلزن، وعلى الرغم من قوة المركز الثالث. المجموعة، استطاع المنتخب البافاري الفوز على جميع المنافسين وسجل 18 هدفا مقابل هدفين فقط دخلوا الشباك.

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت

في المقابل، وصل باريس سان جيرمان إلى الدور السادس عشر بعد أن حل في المركز الثاني في مجموعته الثامنة التي يتواجد فيها بنفيكا ويوفنتوس ومكابي حيفا. وأحرز باريس 16 هدفا خلال تلك المباريات فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.

مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ عبر التاريخ

ولعب باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ 11 مرة، كانت جميعها في دوري أبطال أوروبا، وتفوق فيها النادي الباريسي بعد فوزه 6 مرات، مقابل 5 انتصارات للنادي الألماني، بينما لم ينته أي لقاء بين الفريقين. التعادل.

وعلى ملعب برينس بارك، سبق للنادي الفرنسي أن فاز على بايرن 4 مرات، مقابل خسارة واحدة كانت في أبريل 2021.

فيما يعود اللقاء الأخير بين الفريقين إلى أبريل 2021، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى ذلك اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بهدف نظيف.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

تُذاع مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان، اليوم، على القناة الرياضية الأولى، بي إن سبورت، بتعليق المعلق الرائع حسن العيدروس.

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تفاصيل مباراة باريس وبايرن ميونيخ

المسابقة دوري أبطال أوروبا – الدور السادس عشر

قنوات الناقل: بي إن سبورت فيرست سبورتس

ملعب بارك دي برينس

المعلق: حسن العيدروس

موعد مباراة باريس وبايرن ميونيخ اليوم

11:00 مساءً بتوقيت السعودية

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت سلطنة عمان

الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الكويت

الساعة 08:00 مساءً بتوقيت جرينتش