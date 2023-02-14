كورة كول مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر يوتيوب كول كورة لايف

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة كول

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يأتي نادي باريس سان جيرمان في المركز الأول في جدول الترتيب ليجا1، وذلك برصــيد 54 نقــطة، بعد خوض 22 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في 17 مواجهة وتعادل في 3 مناسبات وهزم في مناسبتين حتى الآن.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ اليوم بث مباشر يوتيوب كول كورة لايف فيما يحتل فيرق بارين ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني، وذلك برصيد 43 نقطة، تمـــكن من جمعهم في 20 مباراة، فحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في سبع مناســــبات، هُزم في مباراة حتى الآن.

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تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، الليلة،عندما يلتقى باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من المسابقة، فى مواجهة مكررة من نهائي نسخة 2020، عندما حقق العملاق البافارى لقب دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، وفى النسخة التالية نجح الباريسيون فى إقصاء الفريق الألمانى من ربع النهائى.

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باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

باريس سان جيرمان تأهل عن مرحلة المجموعات بعدما احتل وصافة المجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي، رغم تساوى الفريقين فى عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة، لكن الفريق البرتغالي تصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وتصدر بايرن ميونخ المجموعة الثالثة النارية بالعلامة الكاملة على حساب الإنتر الإيطالي وبرشلونة الإسبانى.

ويدخل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباراة اليوم وسط عدة أزمات، ففى باريس تعرض حامل لقب الدورى لهزيمة أمام أولمبيك مارسيليا فى الكأس 2-1، قبل هزيمة أخرى على يد موناكو 3-1 فى الدوري، بجانب التقارير التى كشفت عن انزعاجات داخل غرفة خلع الملابس بعد الشجار بين الثنائى البرازيلى نيمار وماركينيوس مع المستشار الفنى لويس كامبوس.

فى الوقت نفسه، يبدو باريس بعيدًا عن مستواه بسبب الإصابات التى ضربت أهم عناصره، وتحوم الشكوك حول مشاركة النجم الذهبي كيليان مبابي، فيما يعود ليونيل ميسي من الإصابة، ولن يتواجد البرتغالي ريناتو سانشيز أمام بايرن ميونخ للإصابة، مع شكوك حول لحاق فابيان رويز باللقاء أيضًا للإصابة.\

ومن المتوقع أن يخوض جالتييه مدرب باريس المباراة بطريقة 4-2-3-1 التي يعتمد عليها منذ بداية الموسم، مستغلًا بصورة أساسية تواجد نيمار وميسي في قلب الهجوم، أما دفاعيًا سيكون اعتماده الأساسي على خبرات ماركينيوس بجانب سيرجيو راموس، مع تواجد أشرف حكيمي على الجبهة اليمنى كالعادة.

وفى ميونخ، فإن بايرن أيضًا لا يمر بأفضل أحواله، فمنذ بداية 2023 وهو يواجه تذبذبًا في النتائج، وخلاف أيضًا داخل غرفة خلع الملابس بعدما اعترض مانويل نوير على الإدارة عقب إقالة مدرب حراس المرمى بناء على رغبة المدرب جوليان ناجلسمان.

التشكيل المتوقع لـ “باريس سان جيرمان”

حراسة المرمى: دوناروما

في خط الدفــاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، راموس، بيرنات

في خط الوسط: فيتور فيريرا، بيريرا، رويز

في خط الهجوم: ميسي، كيليان مبابي، نيمار.

التشكيل المتوقع لـ “بايرن ميونخ”

حراسة المرمى: يان سومر.

في خط الدفاع: جواو كانسيلو، أوباميكانو، دي ليخت، ألفونسو ديفيس.

في خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ليروي ساني.

في خط الهجوم: جمال موسيالا، كومان، مولر.