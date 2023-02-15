أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم تفتتح على تراجعات

أفتتحت اسعار الذهب تعاملات اليوم بالاسواق المصرية على مستويات متراجعه مع هبوط سعر الاوقية عالميا لارتفاع اسعار الدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 15 فبراير 2023 :

سجل سعر الذهب عيار 24مستويات 1984 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 21 مستويات 1705جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 مستويات1461 جنيه للجرام.

سجل سعر الذهب الجنيه الذهب نحو 13640 جنيها بالاسواق.

أسعار الذهب العالمية:

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع صعود الدولار بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ أواخر 2021 مما زاد مخاوف المستثمرين من استمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية.

وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1845.96 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هوت لأدنى مستوياتها منذ أوائل يناير كانون الثاني يوم الثلاثاء. وخسرت العقود الاجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 بالمئة إلى 1856.60 دولار.