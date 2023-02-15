عندما إكتفى إختفى

السلام عليكم استاذة نيفين..

قابلت انسان من كذا شهر واتعرفنا واتبادلنا التلفونات والمقابلات وقلت خلاص اخيرا هو دة الانسان اللي ربنا عوضني بيه خير.. أخيرا لقيت انسان صادق وبيعاملني بوضوح وبحب.. فرحت زي العبيطة طبعا.. انا كمان عاملته كويس جدا وعدت علينا مناسبات اتبادلنا الهدايا.. حسيت وقتها اني خلاص هبدأ استعد لارتباط حقيقي هيدوم العمر كله، المهم فجأة ودون مقدمات لقيت معاملته اتغيرت ولهجته معايا كمان اختلفت وبدأت مكالماته تقل لغاية ما اختفت بالايام وكل دة بحجة الشغل ودوشة الحياة إنك قبل كدة الشغل مكنش موجود يعني.. بالرغم من كدة استحملت قلت يمكن بيمر بضغوط ومش عايز يشيلني هم لكن الحقيقة لقيت الموضوع مبالغ فيه.. اما واجهته اتهمني اني مش مقدرة واني لازم اصبر عليه واتهمني باني بضغط عليه.. معرفش ضغط ايه دة وانا براعيه وانا ساكتة عشان ما يحسش باني بلاحقه زي عادة اي حد.. دة بالعكس في كل مرة بيقصر فيها كنت بلاقيله سبعين عذر.. لغاية ما جه اليوم المشؤوم لقيته بيقولي احنا مش هينفع نكمل الظاهر ما لقاش عليا غلطة يمسكها فكان البديل الوحيد إنه يقول على طول.. انا حيرانة جدا من كل دة ازاي واحد يتبدل ١٨٠ درجة من غير ما يقول انا غلطت في ايه.. للاسف الموقف دة خلاني ادخل في حالة نفسية وحشة جدا وبقت ثقتي في الناس صفر مش عارفة اتصرف ازاي هو مشي خلاص واضح إنه بلا رجعة اللي واجعني اني موجوعة على حد ما يستاهلش..

استاذة نيفين اتصرف ازاي ؟

مها

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي



اسفة مها انا مضطرة اكتبلك كلام قاسي شوية لكنه الحقيقة.. عادة لما نكون في احتياج عاطفي واجتماعي ونبدا نرسم صورة جميلة في احلامنا مدة طويلة اول ما بنقابل شخص من غير ما نشعر بنكدب مشاعرنا اللي حسينا بيها تجاهه خاصة وان كانت مشاعر ضده أو تدينه.. وبننسى خالص ان يوم زي اللي مريتي بيه جاي جاي وهنتوجع منه.. ما تلوميش نفسك خالص اي انسان كتير بيغالط نفسه بسبب احتياجاته لكن من النهاردة اعتقد انك اتعلمتي انك ضروري تصدقي مشاعرك الأولى ووجع الوحدة اهون بكتير من وجع حد يسببه لينا.. وعموما.. اعتقد انك موافقاني على اللي قلته لإنه بالقطع قلبك حس في بداية العلاقة بكذا ضوء خطر وانتي تجنبتي التفكير فيه لرغبتك في استكمال العلاقة.. مش مشكلة خالص كلنا معرضين.. لكن في حقيقة تانية واجب عليا اقولهالك.. هو الصراحة من البداية كان مش جاد ولما اكتفى إختفى.. حابب يبقى مش معاكي مش عشان انتي انسانة مش كويسة.. لأ.. عشان هو من البداية مش جد لا معاكي ولا مع نفسه.. الناس النوع دة من المفترض انك ما تبكيش عليهم بالعكس دة وجوده كان ضرورة في الوقت دة تحديدا لإنه كان احدى الدروس اللي اكيد كنتي في حاجة تتعلميها.. ايوة.. العلام في حياتنا بيكلفنا كتير وعلى قدر وجع الثمن على قدر القيمة المستفادة.. ارجوكي تطلعي وفورا من الحالة دي لإنه بكل بساطة هو مجرد درس وانتي عند نفسك اهم من كدة بكتير.. اتمنى ليكي كل الخير وانك تخرجي من الدايرة بسرعة



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