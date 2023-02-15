لينك تحميل: "أغنية احمد سعد قادر اكمل" mp3 البوماتي

أغنية احمد سعد قادر اكمل، أطلق الفنان أحمد سعد أحدث أغنيته الرومانسية احتفالًا بعيد الحب، وكانت الأغنية بعنوان "قادر أكمل".

وصلت أغنية الفنان أحمد سعد تريند "قادر أكمل" إلى صدارة قائمة محرك بحث جوجل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب الشهير في الساعات القليلة الماضية.

وأغنية "قادر أكمل" فيها كلمات حب ورومانسية يعبّر من خلالها أنه تم بسبب وجود محبوبه قادر، فعندما يلمس شيئًا يلتفت إليها ويغازلها وهي قلبه وحياته. أجمل جزء من كما يصفها بأنها أم وأخت، فهي تعني له كل شيء.

كلمات أغنية “قادر أكمل” لـ أحمد سعد

أيوه بسببك قادر أكمل

وقت ما بتعب ليكي بروح

لما بيبان الدنيا تقفل

حضنك آخر باب مفتوح

يا اللي عيونك وقت ما بغرق

بالنسبة لي دي مركب نوح

أنتي الحتة الحلوة في قلبي

ببقى في قربك مش قلقان

أنتي حبيبتي وأمي وبنتي

وماليش بعدك تاني مكان

حببتيني في أيام عمري

رجعتيني لنفسي زمان

وأنا بين إيديكي

إحساسي بيكي

لو قلت ليكي مابيتحكيش

جيتي وبقيتي

أهلي وبيتي

لو يوم مشيتي

إزاي هعيش

عمرك لحظة ما نزلتيني

لا بالعكس أنا بيكي عليت

ولا بعتيني ولا خذلتيني

وبتديني أكتر ما أديت

قبل ما بندهلك بتجيني

ضهري وسندي لو اتهزيت

نصي التاني اللي بيفهمني

قبلك عمري ماهوش محسوب

حبك هو اللي مكملني

من نقصي ومن أي عيوب

إحساس بأمان بيطمني

وسط حياة مليانة حروب

وأنا بين إيديكي

إحساسي بيكي

لو قلت ليكي آه مابينتهيش

جيتي وبقيتي أهلي وبيتي

لو يوم مشيتي إزاي هعيش

لينك تحميل اغنيه قادر اكمل احمد سعد بجميع الصيغ:- “مـن هـنـا”