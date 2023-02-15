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كلمات أغنية قادر أكمل لأحمد سعد

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أغنية قادر أكمل أحمد
أغنية قادر أكمل أحمد سعد

تصدرت أغنية  قادر أكمل للمطرب أحمد سعد محركات بحث جوجل خلال الساعات الولى من طرحها أمس على موقع الفيديوهات يويتوب.

ووصلت الأغنية إلى أكثر من 360 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها، وفيما يلي نستعرض معكم كلمات أغنية قادر أكمل أحمد سعد.

 

كلمات أغنية قادر أكمل أحمد سعد

أيوه بسببك قادر أكمل
وقت ما بتعب ليكي بروح
لما بِبان الدنيا تقفل
حضنك آخر باب مفتوح

ياللي عيونك وقت ما بغرق
بالنسبالي دي مركب نوح
انتي الحته الحلوة في قلبي
ببقى فقربك مش قلقان

انتي حبيبتي وأمي وبنتي
وماليش بعدك تاني مكان
حببتيني في أيام عمري
رجعتيني لنفسي زمان

وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي
لو قلت ليكي ما بيتحكيش
جيتي وبقيتي أهلي وبيتي
لو يوم مشيتي إزاي هعيش

عمرك لحظه ما نزلتيني
لا بالعكس أنا بيكي عليت
ولا بعتيني ولا خذلتيني
وبتديني أكتر ما إديت

لينك تحميل: "أغنية احمد سعد قادر اكمل" mp3 البوماتي

تحميل اغنيه قادر اكمل احمد سعد: لينك دندنها mp3 "أغنية احمد سعد الجديدة"

قبل ما بندهلك بتجيني
ضهري وسندي لو اتهزيت
نصي التاني اللي بيفهمني
قبلك عمري ماهوش محسوب

حبك هو اللي مكملني
من نقصي ومن أي عيوب
إحساس بأمان بيطمني
وسط حياه مليانه حروب

وأنا بين إيديكي إحساسي بيكي
لو قلت ليكي ما بيتحكيش
جيتي وبقيتي أهلي وبيتي
لو يوم مشيتي إزاي هعيش

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