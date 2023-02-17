مباراة الزمالك مذاعة على قناة مجانية.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ

قنوات مجانية بث مباشر مباراة الزمالك

مباراة الزمالك مذاعة على قناة مجانية، يبحث الكثيرين من محبي نادي الزمالك من مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر عبر قناة مجانية ونجيب على السؤال الذي يراود الكثيرين مباراة الزمالك مذاعة على اى قناة اليوم، ويستعد جمهور الكرة المصرية لمشاهدة مباراة الزمالك والمريخ السودانى مساء اليوم الجمعة 17 فبراير، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يبحث المارد الأبيض عن التتويج باللقب الغائب عنه منذ عام 2002.

هل مباراة الزمالك مذاعة على قناة مجانية ؟؟

يلتقي الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره السوداني المريخ، في مباراة الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، التي تقام على ملعب "شهداء بنينا" بمدينة بنغازي الليبية.

سبب مباراة الزمالك والمريخ تقام في ليبيا، حيث لا يمكن للمريخ أن يلعب مبارياته على أرضه لأنه غير جاهز لاستقبال منافسات الاتحاد الأفريقي.

يدخل الزمالك المباراة بعد مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة الماضي، وانتهت المباراة بفوز فريق الجزاء بالنتيجة (1-0) على ملعب القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا..

القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

ويتسالئل الكثيرين مباراة الزمالك مذاعة على قناة مجانية حيث تنقل مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، عبر قناة bein sports 4، حيث أنها الناقل الحصري لمباريات البطولة الأفريقية.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك والمريخ، عبر قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على النايل سات، كما أن كافة المباريات التي يتم لعبها في دولة ليبيا.

ونعرض لكم فيما يلي تردد قناة ليبيا الرياضية، عبر موقع "كورة بلس" والتي سوف تنقل بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ

تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ وهي تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا وننشر لكم تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ.

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11766

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3

التشفير: مفتوحة

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موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، مساء غد الجمعة، 17 فبراير 2023.

ملعب مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تلعب مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، على ملعب "شهداء بنينا"، في ليبيا.

توقيت مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الزمالك والمريخ السودانى في دوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

مجموعة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يتواجد في المجموعة الرابعة من مجموعات دورى أبطال إفريقيا التى تضم أندية الترجى التونسى وشباب بلوذداد الجزائرى والمريخ السوداني.