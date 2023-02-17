عاجل.. مباراة الزمالك مذاعة عبر قناة مجانية || تردد قناة ليبيا الرياضية 2023 نايل سات

تردد قناة ليبيا الرياضية 2023 نايل سات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

يقدم الفجر إجابة للاستفسار حول مباراة الزمالك مذاعة عبر قناة مجانية، تردد قناة ليبيا الرياضية 2023 نايل سات، يلتقي نادي الزمالك المصري، فريق المريخ السوداني، في الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، حيث من المنتظر أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على النايل سات، كما أن كافة المباريات التي يتم لعبها في دولة ليبيا. واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المريخ السوداني.

ومن المقرر إقامة المباراة في الثالثة من عصر اليوم الجمعة، على ستاد شهداء بنينا، في الجولة الثانية لمبايات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الزمالك والمريخ السوداني، في إطار الجولة الثانية من مباريات دوري أبطال إفريقيا عام 2023، وينتظر عشاق نادي الزمالك تلك المباراة أملًا في هزيمة «المريخ»، ما يجعلهم يبحثون عن تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمبارة الزمالك اليوم.

تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك اليوم

وجاء تردد قناة ليبيا الرياضية الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني، كالتالي:

تردد قناة ليبيا الرياضية على النايل سات

- القمر الصناعي: النايل سات.

- التردد: 11766.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ليبيا الرياضية على العرب سات

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11721.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني

وتبدأ مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، و5 مساءً بتوقيت أبو ظبي، كما يتم إذاعتها بتوقيت 2 ظهرًا بتوقيت تونس، و1 ظهرًا بتوقيت جرينتش.

تشكيل مباراة الزمالك المتوقع أمام المريخ السوداني

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر - سيد عبدالله "نيمار"- محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الجزيري.

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ويدخل الزمالك المباراة وعينه على حصد لقب دورى الأبطال، الغائب عن خزانة النادى منذ عام 2002، وذلك بعد الخسارة من شباب بلوزداد الجزائري، بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي.

وتقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والمريخ السودانى، حيث تعد الناقل الحصرى الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية، حيث قررت إذاعة مباراة الزمالك والمريخ السوداني في ثاني لقاءات مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة beIN SPORTS 4HD.

وأسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الزمالك والمريخ السوداني فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، للمعلق الجزائري حفيظ دراجي، ويأتي هذا ضمن سياسة القناة فى توفير معلق محايد فى حالة المواجهات العربية بين الفرق والمنتخبات.