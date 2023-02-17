مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت.. قناة بي ان سبورت بث مباشر مباراة الزمالك اليوم

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نعرض عليكم اليوم إمكانية مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت، بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، والمقامة على أرضية ملعب الشهداء بنينا في ليبيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت بث مباشر مباراة الزمالك اليوم وتنطلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت، ويلعب الزمالك والسوداني المريخ في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم فريق الترجي التونسي وفريق شباب بلوزداد الجزائري.

ويدخل فريق الزمالك مباراة اليوم أمام المريخ السوداني، بهدف تحقيق النصر، من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف ونعرض عليكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر أون سبورت.

من جهة أخرى، يبحث فريق المريخ السوداني، مضيف النادي، أيضا عن تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد خسارته 1-0 أمام فريق الترجي التونسي في الدور الأول ويقدم الفجر رابط مشاهدة بي ان سبورت بث مباشر مباراة الزمالك اليوم.

يتصدر فريق الترجي التونسي، برفقة فريق الشباب الجزائري بلوزداد، جدول ترتيب المجموعة الرابع في دوري أبطال إفريقيا، كل منهما بثلاث نقاط، فيما يحتل الزمالك والمريخ المركزين الثالث والرابع دون نقاط.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام المريخ السوداني

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف فاروق جعفر، سيد عبد الله نيمار.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، محمود عبد الرازق شيكابالا.

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بث مباشر مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الجمعة، والمقامة على أرضية ملعب الشهداء بنينا في ليبيا.

وتنطلق مباراة الزمالك والمريخ السوداني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ظهرًا بتوقيت جرينتش.