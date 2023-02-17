نقدم لكم نتيجة مباراة الزمالك والمريخ اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023، حيث يخوض الزمالك الآن مباراة قوية ضد فريق المريخ السوداني ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

ونستعرض معك في السطور التالية نتيجة مباراة الزمالك والمريخ اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023، بالإضافة إلى تشكيل الفيرقين.

نتيجة مباراة الزمالك والمريخ اليوم

أسفرت نتيجة مباراة الزمالك والمريخ عن التعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على شهداء بنينا في ليبيا، حيث تم نقل المباراة إلى ليبيا بسبب الإصلاحات في المدينة الواقع بها ملعب المريخ السوداني ويما يلي نستعرض معكم ملخص المباراة.

ملخص مباراة الزمالك والمريخ في دوري أبطال أفرييا

12: ركلة حرة مباشرة للمريخ من جهة اليسار.

الدقيقة 13: تسديدة صاروخية من باولو سيرجيو، لكن مدافع الأبيض يشتت الكرة.

الدقيقة 28: تسديدة قوية من ماتزينيو، يمسك بها عواد ببراعة.

د32: سيف الدين الجزيري يضيع فرصة التقدم، حيث سدد كرة على حدود منطقة 18 لكنها تخرج إلى خارج الملعب.

د55: سيلفا لاعب المريخ، راوغ محمد عبدالشافي وسدد كرة أرضية يخرجها عواد إلى ركلة ركنية

د58: تبديل للزمالك: خروج شيكابالا وسيد نيمار، ودخول مصطفى شلبي وعمر جابر.

د70: سيف فاروق جعفر سدد كرة صاروخية لكنمها اصطدمت بالقائم.

د72: مطالبة من لاعبي الزمالك باحتساب ركلة جزاء بعد سقوط مصطفى شلبي في كرة مشتركة من لاعب المريخ.

د74:دخول رمضان عجب والسماني سعد الدين بدلا من باولو سوزا وماتزينيو

د78: رمضان عجب سدد كرة بشكل مميز من داخل منطقة الجزاء، لكن عواد يتصدى لها ببراعة.

الدقيقة 94: ركنية للزمالك نفذها أحمد سيد زيزو واردت لمدافعي المريخ، ثم اطلق الحكم صفارة نهاية المباراة.

تشكيل الزمالك أمام المريخ