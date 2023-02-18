عاجل| التموين تطرح مناقصة لتوريد كميات من زيت الطعام والسداد بالجنيه

الاقتصاد
مناقصة لتوريد زيت
مناقصة لتوريد زيت الطعام

 أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 

وأوضح الهيئة، أن الكمبات التى تريد توريدها تبلغ   ٣٠٠٠ طن زيت صويا، ١٠٠٠ طن زيت عبا، ويكون التسليم خلال الفترة من ٥ إلى ٢٥ أبريل ٢٠٢٣
 

واضافة الهيئة في بيانا لها، أن جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعه ١٢ ظهرا، وسيكون باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية

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