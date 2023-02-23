رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر يوتيوب || سقراط تي في مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان 365

رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر يوتيوب

رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر يوتيوب عبر موقع الفجر،سقراط تي في مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان 365، يستضيف ملعب الجنوب في الوكرة بقطر مباراة مثيرة بين الهلال وفلاد الإيراني في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا 2022، وتغلب نادي الهلال على نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي 3-1 في دور الـ 16، فيما تغلب فولاد على نادي الفيصلي السعودي دون رد فعل، بالتالي تأهل الزعيم من صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا متقدما على الريان والشارقة والاستقلال وصعد من المجموعة الثالثة إلى جانب شباب الأهلي والغرافة وأهال، فيما يلي سوف نتعرف على متى مباراة الهلال ضد فولاد في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة 2023.

سقراط تي في مشاهدة مباراة الهلال وفولاد خوزستان 365

رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر يوتيوب سيواجه نادي الهلال منافسه نادي فولاد خوزستان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وتقام المباراة مساء الخميس 23 فبراير على ملعب استاد الجنوب، بالتالي من المؤكد أن تكون أحداث المباراة شيقة ومثيرة للاهتمام، ويستعد نادي الهلال وخصمه فولاد خوزستان بقوة للمباراة بهدف الفوز على منافسه نادي فولاد خوزستان، كما يستعد نادي فولاد خوزستان للمباراة بحماس لكنهم يتطلعون للتفوق على خصمهم الهلال لتحقيق النصر.

رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر يوتيوب

خصصت قناة beIN Sports قناة beIN Sports AFC HD لبث مباراة الهلال السعودي وفولاد الإيراني في دوري أبطال آسيا AFC، كما ستبث القناة الرياضية السعودية على SSC1 HD، كما ستذاع المباراة على Arqas Five HD وAbu Dhabi Sports Asia 1.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفولاد خوزستان بث مباشر اليوم فقي دوري أبطال آسيا 2022، حيث ستتمكن الجماهير الهلالية والسعودية عامةً من متابعة هذا اللقاء المنتظر لبطلها الزعيم على الهواء مباشرةً من خلال القنوات التالية:

قناة beIN Sports AFC.

قناة Dubai Sports Asia 1.

قناة ALKASS FIVE.

يمكن للجماهير العربية متابعة التغطية الحية لمباريات دوري أبطال آسيا 2022-23 عبر الإنترنت عبر خدمتين، الأول هو نظام Bein Connect التابع لمجموعة قطر، والثاني هو خدمة “TOD” التي تنقل جميع مباريات البطولات الحصرية على شبكة قنوات “بي إن سبورتس” سواء في دوري أبطال أوروبا أو غيرها من المسابقات.

رابط مباراة الهلال اليوم بث مباشر يوتيوب

كما يمكنك مشاهدة المباراة مباشرة من خلال الاشتراك في باقة رياضية على منصة شاهد.

أو على قناة أبو ظبي الرياضية آسيا متاحة فقط على منصة STARZPLAY.

تشكيلة الهـلال ضد فولاد الرسمية في دوري أبطال أسيا 2023

يستضيف ملعب “الجنوب” القطري المواجهة القادمة بين فولاد خوزستان الإيراني والهلال السعودي في إطار ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تنطلق في تمام الساعة 9:00 مساءً في مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يواجه الفائز في المواجهة الدحيل القطري وتصفيات الشباب السعودي في نصف النهائي.

الذي سيبدأ في الساعة 6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة بملعب “الثمامة”.

سوف يأخذ winwin بعض التاريخ من المواجهة القادمة بين حامل اللقب ووصيف بطل الدوري الهلال السعودي.

في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية ونظرائهم الإيرانيين المتحمسين للمفاجأة والوصول إلى الميدالية الذهبية.

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حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري – علي آل بليهي – جانج هيون سو – سعود عبد الحميد.

خط الوسط: ناصر الدوسري – لوسيانو فيتو – محمد كنو.

خط الهجوم: سلمان الدوسري – موسى ماريتا – أوديون إيغالو.

بدلاء تشكيلة الهلال ضد فولاد خوزستان اليوم

محمد البريك.

ثم سلمان الفرج.

عبد الله عطيف.

صالح الشهري.

كما عبد الله الحمدان.

محمد العويس.

مصعب الجوبر.

ثم محمد حمد القحطاني.

محمد الخيبري.

حمد اليامي.

تشكيلة فولاد خوزستان ضد الهلال اليوم

ومن المقرر أن يبدأ المدرب الإيراني "جواد نيكونام" تشكيلة فولاذ خوزستان ضد الهلال اليوم في دوري أبطال اسيا على النحو التالي:

تشكيلة فولاذ خوزستان ضد الهلال اليوم

حراسة المرمى: كريستوفر كنيت.

خط الدفاع: مهدي شيري – محمد أمين حزباوي – عارف أغاسي – فاهيد حيدري.

خط الوسط: سينا مريدي – حميد بو حمدان – أشكان ديجاكاه.

خط الهجوم: روبيرتو توريس موراليس -ساسان أنصاري – ساسان بهلوان.

قائمة بدلاء تشكيلة فولاذ ضد الهلال السعودي في دوري أبطال اسيا اليوم