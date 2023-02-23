مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الأوروبي اليوم.. يلا شوت

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 23 فبراير، ضمن منافسات مباريات الإياب، من ملحق دور الـ 16، لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر.

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي بث مباشر

في مباراة الذهاب تعادل فريقا برشلونة ضد مان يونايتد إيجابيًا بنتيجة 2-2 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب في بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» للموسم الحالى 2022-2023.

ويستعيد برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ذكريات دوري الأبطال، لكن هذه المرة في مكان لا يليق بتاريخهما، حيث يتواجهان في إياب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" في كرة القدم.

وفشل برشلونة في تجاوز دور المجموعات لمسابقات دوري الأبطال بحلوله ثالثًا، فيما حل يونايتد ثانيًا في مجموعته في «يوروبا ليج» واضطر لخوض الملحق، وتواجه العملاقين في المباراة النهائية عامي 2009 و2011 حين خرج برشلونة منتصرًا في المناسبتين.

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

اضغط علي مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

ويطمح مانشستر يونايتد، في إقصاء العملاق الكتالوني مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب بعدما عاد بنتيجة إيجابية التعادل ٢-٢ من ملعب برشلونة، وسهل الأمور على نفسه قبل مباراة الإياب، خاصة وأنه يعلم صعوبة المواجهة بالفعل.

بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس 23 فبراير، ضمن منافسات مباريات الإياب، من ملحق دور الـ 16، لبطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم 2022-2023، والتي تقام على أرضية ملعب «أولد ترافورد» معقل الشياطين الحمر.

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مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم: الدوري الأوروبي

وتنطلق مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.