بث مباشر مصر للشباب ضد السنغال يلا لايف

يلا لايف بث مباشر مصر للشباب ضد السنغال يلا شوت اليوم كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة Egypt مصر للشباب ضد السنغال ينتظرها جماهير كرة القدم ضمن ثالث جولة في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023 تحت 20 سنة، والتي تقام في جمهورية مصر العربية ومنتخب مصر للشباب هو صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة فقط في المجموعة الأولى، وذلك بعد تعادله في أول مباراة أمام موزمبيق، بينما خسر في ثاني مباراة أمام نيجيريا،بالتزامن مع موسم كأس الأمم الأفريقية، يبحث الكثيرون عن قنوات يمكنهم من خلالها مشاهدة المباراة، والتي يشارك فيها منتخب الشباب المصري تحت السن. من 20 ستتنافس في دور المجموعات الأخير من منافسات أمم إفريقيا، وستكون هذه المباراة ضد منتخب السنغال للشباب تحت سن 20 أيضًا، لذا تصدرت القنوات التي تبث المباراة قائمة عناوين البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

يلا لايف بث مباشر مصر للشباب ضد السنغال يلا شوت

يلا لايف بث مباشر مصر للشباب ضد السنغال يلا شوت منتخب السنغال ضمن بالفعل تأهله إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على نيجيريا ثم موزمبيق وتصدر المجموعة، بينما يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز على "أسود التيرانغا" للحفاظ على حظوظه في تخطي دور المجموعات.

لم يرق مستوى مصر للتطلعات، وتعرض المدرب محمود جابر ولاعبوه إلى العديد من الانتقادات، ومباراة السنغال ستكون فرصة مثالية للرد عليها بتحقيق النقاط الثلاث،يلا لايف بث مباشر مصر للشباب ضد السنغال يلا شوت.

منتخب مصر لا تزال الفرصة أمامه لبلوغ ربع النهائي من خلال احتلال المركز الثاني (يعتمد على خسارة نيجيريا من موزمبيق، وفوز مصر على السنغال) أو من خلال المركز الثالث.

متى موعد مباراة منتخب مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا؟

موعد مباراة منتخب مصر والسنغال هو السبت الموافق 25 فبراير 2023، على ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال بكأس أمم إفريقيا للشباب؟

يلا لايف بث مباشر مصر للشباب ضد السنغال يلا شوت يمكنك متابعة مباراة مصر والسنغال بكأس أمم إفريقيا للشباب 2023 من خلال قنوات "بي إن سبورتس"، ولكن في هذه الحالة سيتعين عليك الاشتراك في باقات القناة البنفسجية.

وأعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية حصولها على حقوق بث مباريات المنتخب المصري فقط فضائيًا، طوال مشاركة الفراعنة في المسابقة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر والسنغال؟

هناك أكثر من وسيلة لمشاهدة البث المباشر لمباراة مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية 2023.

تشكيل منتخب مصر للشباب المتوقع ضد السنغال

من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر للشباب لمواجهة السنغال في كأس الأمم الأفريقية للشباب وفقًا لما يلي:

حارس المرمى: مصطفى مخلوف.

المدافعون: محمد فارس، وعبدالرحمن رشدان، وعمر فايد، وأحمد رضا.

في الوسط: كريم الدبيس، وأحمد نادر حواش، وعمر الساعي، وأحمد عبدالرحيم «إيشو»، ورأفت خليل.

المهاجمون: أحمد شريف.

يلا لايف بث مباشر مصر للشباب ضد السنغال يلا شوت من المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا 2023 للشباب يوم غد السبت 25 فبراير 2023، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية تحت سن 20 عامًا. الموسم الحالي، حيث تعتبر هذه المباراة الفرصة الأخيرة لمنتخب الشباب المصري، للتأهل للدور القادم من البطولة، إذا تم اختياره كأفضل ثلث في مجموعته، وسيتم بث المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية. قناة مجانا.

الجدير بالذكر أن قنوات beIN SPORTS المشفرة ستبث جميع مباريات البطولة حصريًا داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستقوم قناة beIN Sport Extra 1 ببث مباراة مصر والسنغال في كأس إفريقيا للأمم للشباب، وسنعرض تردده خلال الأسطر التالية.

التردد بين سبورت اكسترا 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة نقل البث: DVB-S2

تردد الموجة: 8PSK