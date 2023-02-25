365 مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر hd

بث مباشر الاهلي وصن داونز 365 "مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر hd"، يقدم الفجر عبر موقعه الالكتروني رابط مشاهدة مباراة الأهلي الآن لايف دون تقطيع، يواجه الاهلي -بطل إفريقيا 10 مرات- نظيره صن داونز على ملعب السلام، في مباراة نارية وحاسمة، ضمن منافسات الجولة 3 للمجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2022/2023، والتي تضم الهلال السوداني والقطن الكاميروني.

بث مباشر الاهلي وصن داونز 365 "مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر hd"

بث مباشر الاهلي وصن داونز 365 تنطلق صافرة بداية مواجهة الاهلي وصن داونز، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وينقل بث مباشر الاهلي وصن داونز، على الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط قناة بي إن سبورتس القطرية، كما يمكنكم متابعة تغطية حية للقاء على منصة ميركاتو داي اخبار الرياضة الأفريقية.

ويحتاج المارد الأحمر إلى تحقيق الانتصار بشدة، لتجاوز البداية البائسة امام الهلال السوداني في أم درمان؛ من جانبه سيتطلع صن داونز إلى خطف الثلاث النقاط ووضع قدم ونصف في دور ربع النهائي قبل 3 جولات من نهاية المجموعات.

مراكز الفرق: الاهلي – صن داونز

خسر الاهلي امام الهلال بهدفٍ دون رد في بداية مشواره ضمن منافسات الجولة الثانية، بعد تأجيل مباراته الأولى امام القطن الكاميروني، لإرتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية آنذاك.

في حين لم يترك صن داونز الفرصة للهلال ولا لفريق القطن للتنفس، حيث فاز على الفريق السوداني في جنوب إفريقيا بهدفٍ دون رد، ورحل بعدها إلى الكاميرون ليعود بثلاث نقاط جديدة بعد الفوز بنتيجة 3-1.

ويتصدر صن داونز -بطل إفريقيا مرة واحدة- ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للهلال، في حين بقي رصيد الاهلي -لعب مباراة واحدة-، والقطن -لعب مباراتين- خاليًا من النقاط.

يذكر ان الاهلي وصن داونز تواجها في 14 مباراة سابقة بدوري أبطال إفريقيا، كانت الغلبة فيها للنسر الأحمر بـ5 انتصارات، مقابل 3 هزائم، بينما انتهت 4 مقابلات بنتيجة التعادل.

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يفتح استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل، تجمع بين الأهلي وصن داونز في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023.

خاص النادي الأهلي مباراة واحدة في الأميرة السمراء هذا الموسم، حيث تأجلت مباراته في الجولة الأولى لمشاركته بكأس العالم للأندية، وكان اللقاء الذي خاضه ضد الهلال السوداني وخسره بهدفٍ دون رد.

أما نادي صن داونز، فيدخل المباراة ضد المارد الأحمر بالعلامة الكاملة، حيث فاز بمباراتيه الأولتين على الكبير السوداني والقطن الكاميروني، وصعد مباشرةً للصدارة.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة وكيفية مشاهدة البث المباشر وأكثر.

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا هو يوم السبت 25 فبراير 2023 باستاد السلام بالقاهرة.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 تأتي فقط وحصريًا عبر قناة "بي إن سبورتس" القطرية، وكالعادة ستأتي مباراة الأهلي وصن داونز عبر شاشة القناة البنفسجية.

وخصصت القناة القطرية قناة "beIN Sports HD 4" لتكون قناة مباريات دوري أبطال إفريقيا، وسيكون اللقاء منقولًا عبرها.

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وصن داونز من خلال خدمة "beIN Connect" أو من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن تطبيق "تود".

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر hd يلا كورة

الأهلي - صن داونز الجمعة 25-02-2023، 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 4 ستاد السلام

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

يغيب عن النادي الأهلي قبل مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023 الثلاثي عمرو السولية ومصطفى شوبير وبرونو سافيو للإصابة، كذلك أيمن أشرف لأسبابٍ فنية، ومحمد كريستو لمشاركته مع منتخب تونس في كأس إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا.

سيواصل كولر الاعتماد على طريقته المعتادة في مباراة الأهلي وصن داونز القادمة، ومن المتوقع أن يبدأ بالأسماء التالية في التشكيل الأساسي..

تشكيلة الأهلي أمام صن داونز: 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني

أليو ديانغ - حمدي فتحي

أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف