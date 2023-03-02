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يلا شوت.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر اليوم 02-03-2023 في كاس ملك اسبانيا.. Yalla shoot

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

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يلا كورة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم، حيث يلتقى اليوم فريق ريال مدريد وبرشلونة اليوم الخميس 2/3/2023 ضمن مبارايات كأس الملك، حيث تعتبر المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم من أقوى مبارايات البث المباشر اليوم على يلا كورة حيث أنها تكون هي الأقوي فى مبارات اليوم وبث مباشر اليوم الخميس 2/3/2023.


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لذلك أنتم على موعد اليوم فى بث مباشر من فريق العمل لنقل أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الخميس 2-3-2023 حيث سيتم تغطية المباراة وأيضا تشكيل المباراة بين الفريقين وكذلك معلق المباراة وأيضا كل توقعات وأحداث هذه المباراة المهم اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة الخميس 2 مارس 2023.

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حيث نقوم بتقديم تغطية مميزة مع فريق العمل ومواقع رياضية أخرى أيضا من أجل متعة المشاهدة على شاشة يلا كورة من خلال صحيفة ريال مدريد التى دوما تسعى لإرضاء زوارها المتابعين للرياضة العربية والعالمية وأيضا كأس الملك بين فريق ريال مدريد وبرشلونة فى بث مباشر على يلا كورة اليوم الخميس 2/3/2023

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أهلا وسهلا عشاق الرياضة فى العالم، أنتم على موعد لمتابعة البث المباشر ” الكتابي ” مباراة ريال مدريد وبرشلونة ” فى ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وتعتبر المباراة والبث المباشر من اهم المباريات فى العالم وذلك لما تحظاه من شعبية كبير بين عشاق ريال مدريد وبرشلونة، وتقام المباراة على ملعب بيرنابيو على أرض ريال مدريد وتعتبر هي مباراة الذهاب وسيكون مدريد هو صاحب الأرض وذلك اليوم الخميس 2/3/2023 ويتوقع الجميع بمشاهدة مباراة قوية وكبيرة بين عشاق ريال مدريد وبرشلونة.


البث المباشر لمجريات مباراة برشلونة وريال مدريد لحظة بلحظة اليوم
يتبقى على إنطلاق المباراة 15 دقيقة.

المباراة بتعليق الرائع ” فهد العتيبى.


مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم الخميس 2/3/2023


مشاهدة كلاسيكو الأرض برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر الخميس 2/3/2023
بث أخر لمتابعة مجريات كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد الخميس 2/3/2023


معلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الخميس 2-3-2023
المعلق الكبير والقدير / فهد العتيبي

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