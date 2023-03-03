نائب وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات الصرف الصحى بمحافظة أسوان

تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي اطار ما توليه الدولة من اهتمام لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد كأولوية أولى بهدف تحسين الحالة المعيشية لمواطني محافظات الصعيد، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشؤون البنية الأساسية، برئاسة وفد لزيارة محافظة أسوان، حيث رافقه كل من الدكتور أسامة حمدى، مستشار الوزير لشئون المشروعات والمتابعة، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس فريق المتابعة لقطاع المرافق بمكتب الوزير.



وصرح الدكتور سيد إسماعيل بأن الهدف من الزيارة هو الوقوف على آخر التطورات في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وكذا الاطمئنان على مستوى الخدمات التى تقدم للمواطن في هذا المجال.



وخلال الزيارة التقى وفد وزارة الإسكان باللواء اشرف عطية محافظ اسوان، لاستعراض معدلات التنفيذ بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في اطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأوضح نائب وزير الإسكان أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تغطي 175 قرية بالمحافظة، بما يجعلها بالترتيب الثالث في عدد القرى المستهدفة على مستوى محافظات المرحلة الاولى من المبادرة وقد تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق بين المحافظة واجهزة الوزارة للانتهاء من تلك المشروعات في اطار البرنامج الزمني المحددة لتنفيذ المبادرة الرئاسية.



وخلال جولة نائب الوزير بالمحافظة قام بزيارة لمقر شركة اسوان لمياه الشرب والصرف الصحي،ولقاء العاملين والقيادات بالشركة، وتفقد مركز خدمة العملاء المطور، والذى تم إنجازه لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وذلك في اطار ما تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات مصر لخدمة ملايين المواطنين.



واستعرض نائب وزير الإسكان خلال الزيارة شرح مسئولى الشركة لنظام العمل بمركز خدمة العملاء، والذي يعتمد على النظم الذكية والتى تسهل التعامل واداء الخدمة للمواطن بأيسر واسرع السبل، فضلا عن استعراض المشروعات الجارية بالمحافظة والجاري دخولها الخدمة سواء لإنشاء محطات جديدة أو الارتقاء بالمحطات القائمة، بهدف تحسين الخدمة والتوسع فيها افقيا ورأسيا.

ووجه اسماعيل بأهمية استمرار التعاون في اطار من التفاهم بين اجهزة الوزارة بالمحافظة مع الاهتمام بتفعيل دور الجهاز التنظيمي في المراقبة والتوجيه لتحسين اداء الشركات، وتنفيذ المشروعات مع زيادة الاهتمام لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية استخدام الوسائل الموفرة الاستهلاك المياه والتى تقدمها الشركات للمواطنين بسبل ميسرة وفي متناول إمكانيات المواطن، فضلا عن الاستمرار في تدريب العاملين بالشركة على أحدث وسائل التشغيل والصيانة وخدمة المواطنين وكيفية إدارة الحلول فضلا عن إدارة المشاكل.



كما طالب نائب الوزير قيادات الأجهزة المختلفة بالقطاع بحسن اختيار شركات المقاولات التى تقوم بتنفيذ المشروعات، مع اعتبار تلك الشركات شركاء تنمية ونجاح وليس كمنافسين.



وخلال مناقشة ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات وجه بتطبيق اسلوب المنافسة بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي بحصر المشروعات الجارية وما يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة بنسب مئوية مع وضع قواعد التحفيز والاثابة للعاملين بمختلف مستوياتهم.



وفي اطار الزيارة توجه نائب الوزير لتفقد سير العمل بالمحطات الثلاث للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي والمعروفة بكيما 1و2 و3 بطاقة اجمالية 110 آلاف م3/يوم واطمأن على سير العمل بالمحطات الثلاث من خلال الزيارة الميدانية والعرض الفني الذي قدمه مسؤلو الجهاز التنظيمي لمراقبة أداء تلك المحطات.



وفي نهاية زيارة المحطة اجتمع الدكتور سيد إسماعيل بالعاملين بالمحطات ومسئولي شركة اسوان لاستعراض آخر ما تم التوصل إليه بشأن محطة بلانة لمعالجة مياه الصرف الصحي ثلاثيا بطاقة إنتاجية 32 الف م3/يوم حيث يتم تنفيذ التوسعات لها لتصل إلى 92 الف م3/يوم على مرحلتين والاطمئنان على السيب النهائي للمحطة وفق الاكواد التى يتم اعتمادها من كافة الوزارات المعنية بشؤن البيئة والصحة.



وفي نهاية الزيارة وجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الشكر للعاملين وقيادات الشركة وكذا قيادات الهيئة القومية لما شاهده من تعاون واداء جيد.

