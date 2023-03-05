مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

يحتضن ستاد الكامب نو مباراة قوية ومرتقبة لعشاق الساحرة المستديرة Barcelona vs Valencia ، بين برشلونة ونظيره فالنسيا، ضمن إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني موسم 2022/2023، ويطلق حكم المبارة صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر فريق برشلونة الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز 19 برصيد 23 نقطة ؛ برشلونة يدخل اللقاء وعينه علي مواصلة الذهاب نحو لقب الدوري، فالنسيا يسعي إلي تحقيق نتيجة إيجابية وإيقاف نزيف النقاط المهدر من بداية الموسم.

لقاء برشلونة وفالنسيا

ستأتي مباراة برشلونة وفالنسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" ؛باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني ؛ وخصصت الشبكة قناة "beIN Sports HD 1" التي تنقل مباريات الليجا، لتكون ناقلة لقمة البارسا والخفافيش.



معلق المباراة:

حسب ما أعلنته قنوات بي إن سبورتس، فإن المعلق الجزائري حفيظ دراجي سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وفالنسيا.

تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في الجولة 24 من الدوري الإسباني بملعب كامب نو.

حيث يسعى الفريق الكتالوني ليبتعد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام مضيفه ألميريا (0-1).

للمشاهدة أضغط علي كلمة مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

للمشاهدة أضغط علي كلمة برشلونة وفالنسيا بث مباشر

الخصم فالنسيا في حالة هي الأسوأ له منذ سنوات طويلة، فهو ينافس على الهبوط إلى الدرجة الثانية، ويعاني من تذبذب النتائج في الآونة الأخيرة.

كما يلتقي برشلونة مع فالنسيا مساء الأحد الموافق 5 مارس 2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

ستأتي مباراة برشلونة وفالنسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" كما هي العادة، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني.

وخصصت الشبكة قناة "beIN Sports HD 1" التي تنقل مباريات الليجا، لتكون ناقلة لقمة البارسا والخفافيش.

هناك وسيلتان لمتابعة البث المباشر لمباراة برشلونة وفالنسيا، الأولى الاشتراك في تطبيق "تود" والثانية هي الاشتراك في خدمة بي إن كونكت.

ووفقا ما أعلنته قنوات بي إن سبورتس، فإن المعلق الجزائري حفيظ دراجي سيتولى مهمة التعليق على مجريات مباراة برشلونة وفالنسيا.