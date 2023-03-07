الزمالك ضد الترجي Yalla shoot | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم في قمة دوري ابطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا Zamalek vs Esperance Tunis 2022/2023، يتطلع إلى معرفتها عشاق القلعة البيضاء، حيث يعتبر هذا اللقاء هو الحاسم للأبيض بشأن نجاحه في التأهل إلى الدور المقبل، أو مغادرة البطولة الإفريقية من الباب الضيق، بعد عدم التسجيل في مباريات دور المجموعات التي خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حتى هذه اللحظة.

وسوف يطرح هذا التقرير، موعد مباراة الزمالك ضد الترجي، وترددات القنوات الناقلة لهذا اللقاء، بالإضافة إلى شكل التشكيل المتوقع أن يبدأ به كل مدير فني هذه المباراة الهامة.

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2022/2023

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره الترجي التونسي، غدا الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.

ويأتي مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت نتائج الزمالك في البطولة الإفريقية، سلبية تجاه آمال وطموحات الجماهير العريضة للقلعة البيضاء، حيث في حالة عدم الفوز خلال مباراة الترجي، سيكون هذا الموسم الثالث على التوالي الذي لم يتخطى فيه الزمالك دور المجموعات، وهو رقم سلبي يعكس الأوضاع التي تدور داخل جدران الزمالك.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

واستطاع فريق الترجي الرياضي التونسي، الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي التونسية، وبهذه النتيجة ضمن الترجي التأهل إلى الدور ربع النهائي، وذلك بعد اعتلائه قمة هذه المجموعة برصيد 9 نقاط.

ويقدم الزمالك حتى الآن، واحدة من أسوأ مواسمه الفنية، على المستويين المحلي والإفريقي، فبالرغم من حصوله على لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي 2021-2022، إلا أنه يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى عدم تسجيله أي أهداف في دور المجموعات، هذا فضلا عن تذيله ترتيب مجموعته الإفريقية برصيد نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي في دوري الأبطال

يحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، القنوات الناقلة لجميع مسابقته المختلفة على مستوى جميع الأعمار السنية، وقد حصلت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، على حقوق بث كل هذه المباريات بشكل مباشر وحصري، لجميع المشتركين لديها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذلك فإن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2022/2023، هي قناة بي إن سبورت 4، إضافة إلى قناة أون تايم سبورت عبر التردد الأرضي، لكون الزمالك صاحب الملعب والجمهور.

ويمكنك مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي، عبر تسجيل الترددات التالية للقنوات الناقلة للمباراة

تردد بين سبورت 4 تردد أون تايم سبورت الأرضي التردد: 12245 معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 معدل الاستقطاب: أفقي إشارة إرسال البث: DVB-S2 معدل تردد الموجة: 8PSK مشفرة فصل جهاز الرسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي وتوصيل اريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة اضغط توليف تلقائي واختر بحث رقمي وسجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

تشكيل الزمالك ضد الترجي

جاء تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الترجي، مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمد عبد الغني- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- سيد عبد الله نيمار- سيف جعفر- أحمد السيد زيزو- مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الترجي ضد الزمالك

جاء تشكيل الترجي المتوقع لمواجهة الزمالك، مكون من:

حراسة المرمى: معز بن شريفيه.

خط الدفاع: رائد بوشنبية - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - أمين بن حميدة.

خط الوسط: غيلان الشعلالي - صابر بوغرين - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أنيس البدري - محمد علي بن حمودة - حمدو الهوني.

وتعتبر مباراة الزمالك والترجي، لا تقبل القسمة على اثنين، بالنسبة للأبيض، وأنه لا بد من الفوز على الفريق التونسي وحصد الثلاث نقاط، كبداية تصحيح المسار والمنافسة من جديد على مقعد مؤهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022/2023.