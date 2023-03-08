يلا شوت: مباريات اليوم LIVE مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم، مشاهدة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان Paris Saint-Germain vs Bayern München بث مباشر .. تقام اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، مباراة قوية بين بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دورى أبطال أوروبا على ملعب استاد أليانز أرينا في ألمانيا، حيث ينتظرها عشاق ومشجعى كرة القدم حول العالم، وذلك في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا المقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس.

مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر.

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت المغرب.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

موعد باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السودان.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن.

مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت جنوب إفريقيا.

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يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت البحرين.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الكويت.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت قطر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، تنطلق اليوم الساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبى.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، تنقل اليوم عبر قناة بي إن سبورتس، وقد اعلنت إدارة قناة بى إن سبورتس أن عامر الخوذيرى سيقوم بالتعليق على احداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان الليلة في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونخ:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جريمان



يتكون تشكيل فريق باريس سان جيرمان الذي يلعب اليوم ضد بايرن ميونخ كالتالى:

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. حراسة المرمى: دوناروما

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. خط الدفاع: موكيلي، راموس، ماركينوس، كيمبيبي

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. خط الوسط: فابيان رويز، فيراتي، فيتينها، نونو مينديز

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. خط الهجوم: مبابي، ميسي

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

فيما يتكون تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال اليوم كالتالى:

شكيل بايرن ميونخ.. حراسة المرمى: سومر

شكيل بايرن ميونخ.. خط الدفاع: ستانيشيتش، أوباميكانو، دي ليخت، ديفيز

شكيل بايرن ميونخ.. خط الوسط: جويتسكا، كيميتش، كولر

شكيل بايرن ميونخ.. خط الهجوم: كومان، موتينح، مالاسيا

ملخص وأهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا



موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين والكويت وقطر، والساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبي

ملعب مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

يستضيف ملعب استاد أليانز أرينا في ألمانيا مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا المقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.



باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا - صورة أرشيفية

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

تنقل قناة بي إن سبورتس مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الليلة في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

وأعلنت إدارة القناة أن عامر الخوذيري سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان الليلة في دوري أبطال أوروبا.



مبابي - صورة أرشيفية

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونخ

من المنتظر أن يلعب فريق باريس سان جيرمان بقوته الضاربة ضد بايرن ميونخ، ومن المتوقع أن يكون تشكيل باريس يان جيرمان المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: موكيلي، راموس، ماركينوس، كيمبيبي

خط الوسط: فابيان رويز، فيراتي، فيتينها، نونو مينديز

خط الهجوم: مبابي، ميسي

توماس مولر - صورة أرشيفية

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

من المنتظر أن يلعب فريق بايرن ميونخ بطريقة متوازنة خصوصًا بعد فوزه في مباراة الذهاب التي أقيمت في باريس، ومن المنتظر أن يلعب بايرن ميونخ بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: ستانيشيتش، أوباميكانو، دي ليخت، ديفيز

خط الوسط: جويتسكا، كيميتش، كولر

خط الهجوم: كومان، موتينج، مالاسيا