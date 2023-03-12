حلا شيحة تتصدر "ترند" جوجل وتحدث جدلًا كبيرًا حول حجابها

تصدرت الفنانة حلا شيحة اليوم الأحد الموافق الـ12 من مارس 2023، تريند محرك البحث الشهير جوجل، وذلك بعدما ظهرت دون حجاب على حسابها الرسمي عبر موقع بادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ما أثار حولها جدلا واسعا.

صورة حلا شيحة

ولاقت حلا شيحة اهتماما كبيرا قبل الجمهور الذي حرص على متابعتها عبر "إنستجرام" حيث اعتادت مشاركة العديد من الصور التي تحمل رسائلا غامضة في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد خلع الحجاب، لتزيد التساؤلات والتعليقات حول أسباب خلعها النقاب.

إطلالة حلا شيحة

وأحدثت النجمة حلا شيحة جدلا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي حينما قامت بحذف جميع صورها ثم شارك بعض الصور مصحوبة برسائل غامضة، لتتعرض لهجوم كبير وانتقادات قبل جمهورها المتابع لها.

جمهور حلا شيحة ينتقدها

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" النجمة حلا شيحة وذلك عبر التعليقات التي جاءت ردا على صورها التي نشرتها، وذلك على خلفية انفصالها عن زوجها معز مسعود.

صورة جديدة للنجمة حلا شيحة

وشاركت حلا شيحة صورة لها عقب انفصالها عن زوجها عبر خاصية "story" دون حجاب من معلقة عليها: "أنا مثل كل امرأة، أفضل عدم الحديث في هذا الوقت وسأتحدث لاحقًا، كل امرأة عليها التأكد أنها ليست الوحيدة في الشعور الذي تعيشه، وكل النضالات التي تقدمها واحدة.

حلا شيحة والإخفاقات

ونشرت حلا شيحة صورة لها عبر "إنستجرام" دون حجاب مجددا معلقة: "تعلمت من خلال رحلتي أن جميع الإخفاقات والقرارات الخاطئة والمخاوف التي أبعدتني عن ذاتي الحقيقية قادتني إلى القوة الحالية، وأظهرت لي ما أنا قادرة عليه حقًا"، إضافة إلى صورة مع جمهورها ومتابعيها.

كلمات ورسائل حلا شيحة

وأضافت حلا شيحة: "لا بأس أن تبدأ قصتك اليوم.. الأخطاء التي ارتكبتها على طول الطريق هي الدروس وليس الإخفاقات.. انهض واسقط، ثم انهض واسقط مرة أخرى، حتى تجد نفسك الأصيلة، وتذكر أن كل المصاعب التي قادتك إلى فصل جميل لم يأت بعد".

نظارة حلا شيحة

وأطلت حلا شيحة على جمهورها الذي يتابعها، مرتدية نظارة ودون حجاب وبيدها نظارة أخرى، إلا إنه ا أغلقت إمكانية التعليقات للجمهور، مضيفةً: "ههههه بلبس نضارة للمسافات والتانية للقراءة، إحساس جديد أشيل دي وأحط دي".

ظهور حلا شيحة الأخير

يُذكر أن آخر ظهور فني للنجمة حلا شيحة كان في سباق رمضان 2019 من خلال مسلسل "زلزال" الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، بعدما غابت عن الساحة لـ13 عاما من اعتزالها، ثم ظهرت مع يسرا في مسلسل "خيانة عهد في رمضان 2020، ومع تامر حسني في فيلم "مش أنا".