عيد الأم 2023.. رسائل وعبارات مكتوبة لتهنئة الأمهات في عيدهن

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عيد الام
عيد الام

عيد الأم 2023، ننشر لكم في السطور التالية رسائل وعبارات مكتوبة لتهنئة الأمهات في عيدهن، حيث يحل اليوم ذكرى الاحتفال بيوم الأم المصرية، التي تمنح أبنائها العطاء وتمد أسرتها بكل الحب والرعاية والاهتمام والتفاءل والأمل.

عيد الأم 2023

عيد الأم 2023، يحتلف هذا العام بكافة تفاصيله ويبحث الجيع عن رسائل نثية مكتوبة لغرسالها عبر الفيسبوك أو الواتساب للأمهات في العيد احتفالا معهن وتقديرا لهن على جهودهن المبذولة في الأسرة وتوفير كافة سبل السعادة والجمال والترابط.

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رسائل وعبارات مكتوبة لتهنئة الأمهات في عيدهن

ويوفر موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية في عيد الأم 2023، رسائل وعبارات مكتوبة لتهنئة الأمهات في عيدهن، ومن أبرز العبارات المكتوبة ما يلي:

•  إلى أمي الغالية، أشكرك لأنك كنت وما زلت الشمعة التي تنير دربي، أشكرك لأنك أفنيت عمرك وأنت ترسمين لي طريق النجاح، أشكرك لأنك معطاءة بلا مقابل، أشكرك لأنك الداعم الأول والمعلمة الأولى لنا، كل عام وأنت المهجة القلب، كل عام وأنت سبب السعادة، كل عام وأنت مصدر النور في بيتنا، أدام الله عليك الصحة والعافية يا ست الحبابي.

•  إلى من حملتني في بطنها تسعة أشهر، إلى من علمتني الوقوف والمشي، إلى من ساندتني منذ نعومة أظافري إلى الآن، إلى من كانت لي الدواء والعافية، إليك يا أمي الحنونة، في عيدك اليوم أود لو أنت كان بإمكاني أن أهديك عمري، لو كان بإمكاني أن أهديك قلبي؛ لأعبر لك عما في قلبي من حب وامتنان لك، شكرا لوجودك في حياتي.

•  أمي الغالية، تكريما لك ولجهودك وعطائك قرروا أن يكون لك يوم في العام للاحتفال بك، لكن هذا لا يكفي يا أمي، فكل يوم تكونين فيه بصحة وعافية سيكون هو عيدا لنا، كل يوم وكل عام وأنت شمعتنا المضيئة.

•  كل عام وأنت بألف خير يا سيدة كل النساء ويا فاتنة قلبي، من غير وجودك لا طعمة للحياة ولا لون، كل عام وأنت سكر العمر وحلوه.

•  اسمك هو أول اسم في عمري ناديته، رائحتك هي أول رائحة شممتها في عمري، نبضات قلبك هي أول شيء سمعته في حياتي، كل عام وأنت سيدتي الأولى.

رسالة شكر وتقدير للأم في عيدها

رسالة شكر إلى أمي
أمي الحبيبة

اكتب لك رسالة شكر لتذكيرك بمدى تميزك حقًا بالنسبة لي، وفي الحقيقة لا أعرف من أين أبدأ! شكرًا جزيلًا على كل ما تفعلينه من أجلي، شكرًا للعبك هذا الدور المهم في حياتي. 

أنت حقًا صخرتي التي أستند إليها، وأنا أضيع بدونك، ولقد كنت هناك معي خلال كل نهضة وسقوط، وأنا ممتن جدًا لك، وشكرا لك لكونك من أكبر المعجبين بي.

لقد وجدت طريقة لجعل أدائي المدرسي ممتاز، وشكرًا لكونك نموذجا رائعا.. أنت امرأة قوية ولطيفة ومستقلة.. أشكرك على تقديم مثال رائع لي لأتبعه على مر السنين، وأنا ممتن لك إلى الأبد.

شكرًا أمي

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