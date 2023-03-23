فضل قراءة سورة البقرة يوم الجمعة

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سورة البقرة
سورة البقرة

فضل قراءة سورة البقرة يوم الجمعة نقدمه لكم عبر السطور التالية، حيث يحل علينا غدا الجمعة الموافق 24 مارس الجاري، وثالث أيام شهر رمضان المبارك.

 

وقت قراءة سورة البقرة يوم الجمعة 

تعد سورة بقرة اكبر سورة في القرآن الكريم واطولها أيضا، حيث إنه ا مكونة من مئتان وستة وثمانين ايه، وترتيبها الثاني في المصحف الشريف بعد سورة الفاتحة، وتم تسميتها بهذه الاسم تميمة بالقصة التي ذكرت فيها عن البقرة، وأسباب نزول السورة يعود إلى اول أربعة آيات التي نهت المؤمنين ونعت الكافرين من ثم المنافقين، وافضل وقت لقراءتها في يوم الجمعة هو من بعد صلاة الفجر إلى قبل اذان الظهر.

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فضل قراءة سورة البقرة يوم الجمعة

تعتبر سورة البقرة اكبر واطول سورة في القرآن الكريم، ولها أيضا العديد من الفوائد التي ميزتها عن غيرها من السور الأخرى، وعلى اثر ذلك تردد عن فوائد قراءة سورة البقرة، والفوائد الخاصة بها في التالي:

  • تحصين البيوت من شر الشياطين.
  • علاج فعال لأعمال السحرة ويذهب الروح الشريرة.
  • قراءتها باستمرار يزيد الرزق والمال والبركة.
  • قارئ سورة البقرة يوم القيامة تشفع له من النار وحرارة النار.
  • تشمل اعظم اية في القرآن الكريم وهي اية الكرسي وهي اية رقم مئتان وخمسة وخمسين.
  • قراءتها باستمرار تعمل على تحصين الشخص من الانس والجن.

يعاني العديد من الأشخاص من اعمال السحر والسحرة، وورد على لسان الكثير من علماء الدين ان سورة البقرة لها فضل كبير في فك السحر عند قراءتها، وعلى اثر ذلك تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى محركات البحث على الانترنت في الفترة الماضية عن افضل وقت لقراءة سورة البقرة لفك السحر، فورد عن علماء الدين في ذلك إنه قراءة القرآن في كل وقت وفي كل مكان، وليس مقتصر على زمان محدد ولا وقت محدد، يمكن قراءتها في اي وقت واي يوم ويفضل ان يتم قراءتها كل يوم.

يوم الجمعة من الأيام المقدسة عن المسلمين حيث يكون فيها صلاة الجمعة، ويوجد أيضًا العديد من الامور التي تحصل في يوم الجمعة مثل قراءة القرآن الكريم، وعلى اثر ذلك تردد عن افضل وقت لقراءة سورة البقر في يوم الجمعة وهو من بعد الفجر إلى قبل موعد اذان الظهر.

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