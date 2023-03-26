رمضان 2023.. هل جميع الأدوية تبطل الصيام في رمضان؟

لا يشترط لصيام شهر رمضان المبارك، الانقطاع عن الطعام والشراب فقط، بل يستوجب أيضًا عدم تناول الأدوية، إلى أن يحين موعد الإفطار.

ومع ذلك، هناك أدوية ثبت أنها لا تبطل الصيام، تستعرضها “بوابة الفجر الالكترونية” في السطور التالية، وفقًا لموقع "My health".

أدوية تبطل الصيام



جميع العقاقير التي تصل إلى الجهاز الهضمي، عن الطريق الفم أو الأنف أو الحقن الوريدي، تبطل الصيام في رمضان، وتشمل:

- أدوية الشراب.

- الحبوب والأقراص الفموية.

- أنابيب التغذية الوريدية.

- بخاخات الأنف.

وعلى المرضى الذين يتناولون هذه الأدوية، أن يراجعوا الطبيب المعالج، لمعرفة ما إذا كان ممكنًا إرجاء موعد تناولها إلى ما بعد الإفطار أم تأجيلها سيؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية.



أدوية لا تبطل الصيام



- قطرات العين والأذن.

- قطرات الأنف، بشرط ألا تصل إلى المعدة عند استخدامها.

- جميع المواد التي يمتصها الجسم عن طريق الجلد، مثل الكريمات والمراهم.

- التحاميل (اللبوسات).

قد يهمك: تتناول الأدوية دون مياه؟.. إليك مخاطر هذه العادة على الصحة

- الغسول المهبلي.

- الحقن أسفل الجلد أو داخل العضلات أو في المفاصل.

- الحقن الشرجية.

- أقراص تحت اللسان، مثل عقار النتروجليسرين المستخدم في علاج الذبحة الصدرية.

- غسول الفم، بشرط عدم ابتلاعه عند المضمضة.

- أجهزة استنشاق الأكسجين.

كيفية تعديل جرعات الأدوية في رمضان



أدوية تبطل الصيام

لن يواجه المريض مشكلة في هذه الحالة، إلا إذا كان موعد الحصول على جرعة الدواء في الصباح، فمن الأفضل أن يستشير الطبيب المعالج حول إمكانية تأجيل تناولها إلى ما بعد وجبة الإفطار أو السحور، للتأكد من عدم وجود أي تأثيرات سلبية على صحته إذا فعل ذلك.

جرعتان أو أكثر يوميًا



يستطيع الأشخاص الذين يتناولون جرعتين من الأدوية يوميًا أن يتناولوا الجرعة الأولى عند الإفطار والثانية في السحور، بعد مراجعة الطبيب المعالج.

أما الذين يتناولون 3 جرعات موزعين على مدار اليوم، ينبغي عليهم الاستفسار من الطبيب حول إمكانية الصيام من عدمه