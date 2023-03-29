موعد أذان الفجر اليوم السادس عشر من شهر رمضان 2023

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موعد آذان الفجر اليوم
موعد آذان الفجر اليوم السادس عشر من شهر رمضان 2023

سنعرض لكم إمساكية شهر رمضان في السادس عشر من شهر رمضان 2023، وفقًا لهيئة المساحة المصرية التابعة لهيئة الإفتاء، وموعد آذان الفجر في السادس عشر من رمضان، وموعد آذان المغرب، وأيضا من أهم الأدعية في السادس عشر من شهر رمضان 2023، بالتزامن مع العد التنازلي لشهر رمضان، ذلك تلبية لرغبة المسلمين في التقرب إلى الله.

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شهر رمضان.. موعد أذان الفجر اليوم

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موعد أذان الفجر في محافظة الإسكندرية

شهر رمضان 2023..موعد آذان الفجر في السادس عشر من رمضان

وتوضح بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن عدد ساعات صيام اليوم السادس عشر من شهر رمضان محافظة القاهرة، وموعد آذان المغرب في محافظة القاهرة، وموعد إفطار اليوم السادس من شهر رمضان المبارك في عاصمة جمهورية مصر العربية محافظة القاهرة، وأيضًا فضل شهر رمضان 2023، ذلك بعد أن أعلنت عن أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد آذان الفجر في السادس عشر من شهر رمضان 2023

إمساكية شهر رمضان 

وتحين مدة ساعات الصوم يوم 16 رمضان14 ساعة و28 دقيقة، ويذكر أن هذة المدة تختلف كل يوم على حسب الهيئة المصرية التابعة لدار الإفتاء، حيث يوافق شهر رمضان الجمعة 7 أبريل الموافق 16 رمضان، مدة ساعات الصوم 14 ساعة و28 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:36، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الشروق 5:38، الظهر 11:57، العصر 3:30.

دعاء السادس عشر من شهر رمضان المبارك 

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ 

دعاء السادس عشر من شهر رمضان 

ثواب هذا الدعاء 

مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ يَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ نُورًا سَاطِعًا يَمْشِي بِهِ، وَ حُلَّةً يَلْبَسُهَا، وَ نَاقَةً يَرْكَبُهَا، وَ سُقِي مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ".

شهر رمضان 2023..من أحب الأعمال إلى الله في السادس عشر 

_ قيام الليل

_ الدعاء

_ الاعتكاف

_ قرأة القران الكريم

_ العمرة في رمضان

_ ترك الغيبة والنميمة

_ إطعام الطعام 

شهر رمضان 2023..فضل شهر رمضان 

"إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادى مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» 

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