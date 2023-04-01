يلا شوت مشاهدة مباراة ارسنال وليدز يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الانجليزي 2023

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بوابة الفجر

يحتضن ستاد الامارات مباراة ارسنال ونظيره ليدز يونايتد؛ والتي تقام في تمام الساعة الرابعة عصرا؛ ضمن إطار منافسات الجوالة التاسعة والعشرين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر فريق ارسنال ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 69 نقطة؛ ويأمل الجارنز بقيادة أرتيتا في تحقيق الثلاث نقاط أمام ليدز يونايتد والانفراد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد والزحف نحو اللقب الغائب منذو عدة سنوات.

بينما يسعي ليدز يونايتد إلى خطف ثلاث نقاط من بين أنياب أرسنال وتحقيق نتيجة إيجابيه تحسن من وضع الفريق في ترتيب البطولة؛ حيث يتواجد ليدز يونايتد في المركز 14 برصيد 26 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليدز:

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا؛ وتذاع عبر مجموعة قنوات بي أن سبورت؛ وخصص لها beIN Sports 1 HD Premium l; وأسند التعليق علي المباراة للمعلق يوسف سيف.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

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