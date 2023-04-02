وزير الشباب والرياضة الأسبق ونجوم الكرة في افتتاح بدوري النقابة العامة للعاملين وللمصارف ولكرة القدم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انطلقت دورة النقابة العامة للعاملين بالمصارف لكرة القدم بنظام الدوري بين الهيئات الممثلة لها تمهيدًا لتكوين منتخب يمثل النقابة في التجمعات الدولية والتي ستقام خلال المرحلة المقبلة،

وأقيمت مراسم الافتتاح في حفل كبير بحضور لفيف من نجوم الرياضة المصرية يتقدمهم الكابتن طاهر أبوزيد وعبد الستار صبري ومحمد حشيش وشريف الخشاب.. وشهد الافتتاح حضور النائبة سولاف درويش رئيس النقابة العامة ورئيس اللجنة المنظمة والدكتورة سحر الهواري نائبة مجلس النواب وعضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق ورئيس اللجنة الفنية للبطولة والسفير احمد الفضالي رئيس الهيئة العالمية للشبان ورؤساء نقابات ممثلي الهيئات.

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وجاءت فقرات الاحتفال بطعم  التراث النوبي وهو ما نال اعجاب الجميع.

ورحبت النائبة سولاف درويش بالضيوف واكدت علي سعادتها واعتزازها بتدشين تأسيس الرياضة بين العاملين بالنقابة وقالت إنه ا تضع اول نوه في اطار سلاسلة من الخطوات الجادة لاقامة دوري قوي ومنتخب لمصر في هذا القطاع ووجهت الشكر لكل الجهات المعنية في سبيل انجاح هذا الحدث وهو ما اكدت عليه الدكتورة سحر الهواري رئيس اللجنة الفنية بان هناك تطلع كبير لاحدث نقلة كبيرة داخل القطاع الرياضي بالنقابة وعبرت عن سعادتها بنجاح هذا الحدث في ظل تكاتف كل الجهات والمؤسسات في تقدم كل اوجه العون لتحقيق الاهداف المنشودة


ويشارك في البطولة ٨ فرق وتستمر حتي نهاية هذا لشهر.. وتأتي هذه لبطولة وفقًا لخطة النشاط الرياضي باتساع قاعدة المشاركة بين جميع المحافظات لتمثيل مصر علي المستوي العربي والدولي.

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