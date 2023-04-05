مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري .. يلا شوت

مشاهدة مباراة الاهلي وغزل المحلة بث مباشر اليوم في الدوري المصري.. يلا شوت، في واحدة من ليالي ستاد القاهرة التاريخية، نجح النادي الأهلي في الفوز على نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، وضمن التأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022/2023، في مباراة شهدت تواجد رائع من قبل جماهير المارد الأحمر تخطى حاجز الـ 50 ألف مشجع، وكان لهم دور كبير في تأهل الشياطين الحمر.

ويستعد النادي الأهلي لمباراة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم 2022/2023، وعينه على مواصلة الصدارة ومواصلة طريقه نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائن المارد الأحمر في اخر عامين، لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك.

الأهلي في الدوري الممتاز

ويتربع الأهلي على عرش أندية الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022/2023، برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

وافتتح الأهلي الثلاثية في الشوط الأول عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 25 بطريقة رائعة، بعد أن تلقى الكرة بصورة مميزة وحولها في مرمى الخصم.

قبل أن يحرز البديل حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 65 بعد تمريرة مميزة من بيرسي تاو، حولها الشحات ببراعة في مرمى الهلال.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

وقبل نهاية المباراة بتسع دقائق نجح حسين الشحات في زيارة شباك الفريق السوداني مجددًا، وأحرز الهدف الثالث للأهلي والثاني له في المواجهة.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة العاشرة في وصافة المجموعة الثانية، ليعبر برفقة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة | اضغط هنــــا

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الأهلي القادمة أمام فريق غزل المحلة، يوم الأربعاء القادم الموافق 5 من شهر أبريل الجاري، في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة وربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري الممتاز

وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، عبر مجموعة شاشة قنوات أون تيام سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري، وستنقل مباراة الأهلي ضد غزل المحلة عبر شاشتها.