حسام موافي عن خطر الطرشي في رمضان: ثلث مرضى الضغط دون أعراض

توك شو
حسام موافي
حسام موافي

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مخاطر طبق الطرشي "المخلل" المعتاد على المائدة في رمضان، مؤكدًا أن له أخطار كبيرة على الصحة العامة، وأن الحفاظ على النفس أمر واجب ومهم جدًا على إنسان، ورفض مقولة "الطرشي أساسي في رمضان" واعتبرها فكرة غير صحيحة تمامًا.

الغذاء في رمضان

وقال الدكتور حسام موافي، خلال برنامجه "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، إن الطرشي يجعل الصائم يأكل كثيرًا فوق طاقته، موضحًا أن الأفضل في نظام الغذاء الرمضاني هو أن يأكل الصائم قليلًا في وجبة الإفطار ثم بعد التراويح الغداء ثم السحور.

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مرضى الضغط

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الطرشي مليء بالأملاح، مشددًا على أنه ممنوع على مريض الضغط أولًا، لأنه يجب أن يكون كل طعامه دون أي أملاح، علاوة على أنه في رمضان امتصاص الأملاح عالي، ومضيفًا أن هناك ثلث مرضى الضغط دون أعراض.

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