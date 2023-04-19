الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 47 مليار دولار
وافق الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على خطة لدعم الرقائق الإلكترونية بقيمة 43 مليار يورو (47 مليار دولار) تهدف إلى جذب كبار صانعي الرقائق لبناء مصانع في دول التكتل الموحد ومضاعفة حصتها من الإنتاج العالمي إلى 20% بحلول عام 2030.
ومع ذلك، يحذر خبراء الصناعة من أن الميزانية متواضعة نسبيًا فضلًا عن الافتقار إلى سوق محلية للرقائق المتطورة، والعوائق التنظيمية التي ربما تعرقل جهود اللحاق بركب التقدم في الولايات المتحدة وآسيا.
ويهدف التشريع إلى ضمان إمدادات المكونات الهامة بعد تعطلها بسبب قيود جائحة كوفيد-19 مما أدى لنقص كبير في تلك المكونات، وكذل يهدف إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على آسيا، حيث تمثل تايوان أكثر من 60% من إنتاج الرقائق العالمي.