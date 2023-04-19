الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية بقيمة 47 ‏مليار دولار



وافق الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء على خطة لدعم الرقائق الإلكترونية بقيمة 43 ‏مليار يورو (47 مليار دولار) تهدف إلى جذب كبار صانعي الرقائق لبناء مصانع ‏في دول التكتل الموحد ومضاعفة حصتها من الإنتاج العالمي إلى 20% بحلول عام ‏‏2030.‏



ومع ذلك، يحذر خبراء الصناعة من أن الميزانية متواضعة نسبيًا فضلًا عن ‏الافتقار إلى سوق محلية للرقائق المتطورة، والعوائق التنظيمية التي ربما تعرقل ‏جهود اللحاق بركب التقدم في الولايات المتحدة وآسيا.‏



ويهدف التشريع إلى ضمان إمدادات المكونات الهامة بعد تعطلها بسبب قيود جائحة ‏كوفيد-19 مما أدى لنقص كبير في تلك المكونات، وكذل يهدف إلى تقليل ‏اعتماد الاتحاد الأوروبي على آسيا، حيث تمثل تايوان أكثر من 60% من إنتاج ‏الرقائق العالمي.‏