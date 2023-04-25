عاجل.. 20 جنيه تراجع في أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25-4-2023

هبطت أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية بسوق الصاغة بنحو 20 جنيه فى جرام الذهب عيار 21 ليسجل نحو 2480 جنيه، بالرغم من ارتفاع المعدن الأصفر بشكل طفيف بالبورصة الدولية، حيث صعد لمستوى 1983.19 دولار للأونصة بارتفاع بنسبة 0.1%، وذلك بعد أن سجل الذهب انخفاض يوم الجمعة الماضية بأكثر من 1% عقب صدور بيانات عن القطاع الصناعي وقطاع الخدمات أفضل من المتوقع عن الاقتصاد الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 24: 2834.25 جنيها

سعر الذهب عيار 21: 2480 جنيها

سعر الذهب عيار 18: 2125.75 جنيه

سعر الجنيه الذهب 19840 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية الثلاثاء 25 أبريل نيسان، مدعومة بتراجع الدولار بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية هذا الأسبوع للتنبؤ بخطوة مجلس الاحتياطي الفدرالي التالية فيما يخص سعر الفائدة.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1996.99 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% مسجلة 2005.50

دولار.



وانخفض مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يزيد جاذبية الذهب بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.



وأظهر تقرير للفدرالي في دالاس أمس الاثنين انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تكساس في أبريل نيسان، وهو ما سلط الضوء على الآثار الاقتصادية لدورة التشديد النقدي التي ينفذها الفدرالي الأميركي.



ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم وعدم التيقن الاقتصادي، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 25.22 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.5% إلى 1087.70 دولار وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1536.56 دولار.

أسعار الذهب في التعاملات الصباحية:

أسعار الذهب في مصر عيار 24

سجل سعر الجرام من عيار 24 اليوم نحو: 2857 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر عيار 21

شهد سعر الجرام من عيار 21 اليوم: 2500 جنيه

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب في مصر عيار 18

وصل سعر الجرام من عيار 18 اليوم:2142 جنيه.

أسعار الذهب في مصر عيار 14

سعر الجرام دون مصنعية:: 1643 جنيه.

أسعار الذهب في مصر عيار 10

سعر الجرام دون مصنعية: 1174 جنيه.

أسعار الجنية الذهبي في مصر

شهد سعر الجنيه الذهبي اليوم حيث وصل سعر الجنيه إلى 19720 جنية.