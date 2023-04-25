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ما هي شروط صرف مبلغ 250 جنيه إعانة على البطاقات التموينية؟

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البطاقات التموينية
البطاقات التموينية

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد شروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية، ليأتي ذلك بإجمالي يقدر بـ 3 ملايين و750 ألف جنيه، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التموين ومؤسسة مصر الخير.

 

 ما هي شروط صرف مبلغ 250 جنيه إعانة على البطاقات التموينية؟

وجائت شروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية، وفقًا لإخطار مؤسسة مصر الخير لوزارة التموين على النحو الآتي:

  • صرف الدعم المالي 250 جنيها في صورة سلع تموينية.
  • يتم الصرف للفئات الأكثر احتياجًا.
  • يتم الصرف مرة واحدة، حتى نهاية شهر أبريل الجاري.
  • الصرف يكون من خلال تحليل بيانات الأشخاص الأولى بالاستحقاق.

ماهي شروط صرف مبلغ 250 جنيه إعانة على البطاقات التموينية

استمرار تنفيذ الحملات التموينية وضبط العديد من المخالفات بالدقهلية

شروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية

وحرصت مؤسسة مصر الخير على مطالبة وزارة التموين، بضرورة الالتزام بإرسال رسائل نصية للشخص المستفيد من صرف الدعم المادي 250 جنيها على البطاقة التموينية عبر الهاتف المحمول، وأن المؤسسة ستتوالى في إبلاغ الأشخاص الأخرى المستحقين الذين لا يملكون هواتف محمولة.

وأخطرت مصر الخير وزارة التموين، بأنه تم تحويل مبلغ قدره 3،460،481 جنيه لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى 289،5 ألف جنيه، ليكون الإجمالي 3،750،000 جنيه لتوفير سلع تموينية للفئات الأكثر احتياجًا.

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Elfagr.org

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حتى نهاية أبريل الجاري.. شروط صرف 250 جنيها إعانة على البطاقات التموينية

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