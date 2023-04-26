أمطار تستمر لأيام.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرةً إلى أن طقس نهاية الأسبوع المقبل سيشهد سقوط أمطار على مناطق متفاوتة، وتستمر لمدة 3 أيام.

وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة صباحًا، ومائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وحارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية

وتوقعت الأرصاد، أن يشهد طقس الغدً، تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

من المتوقع أن يشهد طقس الخميس المقبل، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

طقس يومي الجمعة

كما توقعت الأرصاد، أن يشهد طقس يومي الجمعة والسبت المقبلين، فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

طقس يوم الأحد

وعن طقس يوم الأحد المقبل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

سقوط أمطار لمدة 3 أيام

عن سبب سقوط الأمطار في نهاية الأسبوع الجاري، واستمرارها لمدة 3 أيام بداية من الخميس حتى السبت المقبلين، أوضحت الأرصاد، أنه يحدث نتيجة لتأثر البلاد في ذلك الوقت بمنخفض جوي جديد قادم على سطح البحر المتوسط ويعمل على تكاثر السحب المنخفضة الممطرة.