بسبب وعكة صحية.. أردوغان يلغي أنشطته الانتخابية

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، أنه سيلغي أنشطته الانتخابية المقررة الأربعاء، جراء إصابته بإنفلونزا المعدة، قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

ونشر أردوغان (69 عاما)، على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصير "تويتر": "اليوم الأربعاء سأرتاح في المنزل بناء على نصيحة أطبائنا".

ماذا حدث في المقابلة التلفزيونية؟

قطع أردوغان، الثلاثاء، مقابلة تلفزيونية مباشرة، قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بإنفلونزا المعدة.

كان مقررا للرئيس التركي أن ينهي الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتي Ulke وKanal 7.

بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد 10 دقائق خلال طرح سؤال عليه.

عاد أردوغان بعد 15 دقيقة، واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة.

أردوغان قال: "أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر بشكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم".

بدا وجه أردوغان متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه، ثم أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

يخوض الرئيس التركي حملة انتخابية دون كلل، وذلك قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 مايو، تبدو نتائجها غير محسومة.

يهيمن أردوغان وحزب العدالة والتنمية على السياسة التركية منذ 20 عاما.

ولكن الحملة الانتخابية الحالية واحدة من أكبر التحديات للرئيس المنتهية ولايته، إذ إن استطلاعات الرأي تظهر أن المنافسة ستكون شديدة بينه وبين زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.