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أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة حول عيار 21

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أسعار الذهب
أسعار الذهب

يشهد سعر الذهب حالة من الهدوء اليوم الأربعاء 26 إبريل 2023، بعد الانخفاض الذي سجله شهده أمس، والذى جاء عقب ارتفاعات متتالية حققها خلال أيام عيد الفطر، وحقق متوسط سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا، 2495 جنيها اليوم بعد انخفاضه أمس بقيمة 5 جنيهات.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة حول عيار 21

وتقدم في السطور التالية تحديثا مباشرا لـ سعر الذهب اليوم الأربعاء 26 إبريل 2023، طبقا لخبير المشغولات الذهبية، أمير رزق.

استقر سعر الذهب عيار 24، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 إبريل 2023، محققا مبلغ 2845 جنيهًا بعد آخر انخفاض.

شهد سعر الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء 26 إبريل ثباتا ملحوظا بعد انخفاض أمس، إذ سجل 2495 جنيها.

عاجل.. سعر الذهب عيار 18 في مصر بالمصنعية (تفاصيل)

أسعار سبائك الذهب اليوم الأربعاء في مصر

سعر الذهب عيار 18 اليوم الاربعاء 26 أبريل 2023

وصل سعر الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء 26 إبريل 2023، نحو 2134 جنيها، سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاربعاء 26 أبريل 2023:

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 26 إبريل، حيث سجل 19920 جنيها.

سعر اونصة الذهب عالميا

حققت سعر أونصة الذهب في السوق العالمية اليوم الأربعاء 26 أبريل 2023، قيمة 1990 دولارا.

سبب عدم استقرار سعر الذهب

أوضح أمير رزق خبير المشغولات الذهبية إن أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في ارتفاع، موضحا أن عدم الاستقرار جاء نتيجة أن الدولار في السوء الموازية غير مستقر بين الصعود والهبوط، لافتا إلى أنهم في ترقب لما سيحدث في العملة الموحدة

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أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة حول عيار 21
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