بنك قناة السويس يوضح أسعار العائد على حسابات التوفير الاسلامية

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بنك قناة السويس
بنك قناة السويس

أعلن بنك قناة السويس عن أسعار العائد على حسابات التوفير لشهر أبريل 2023، من بينهم حسابات التوفير الإسلامية بالجنيه المصري بصيغة المضاربة، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه.

 

بنك قناة السويس يوضح أسعار العائد على حسابات التوفير الاسلامية

وبحسب جدول أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023، يكون سعر العائد على مبلغ من 5 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه 3.5%، ومن مبلغ 100 ألف جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه 4.50%.

بنك قناة السويس يوضح أسعار العائد على حسابات التوفير الاسلامية

ما هي أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية في بنك قناة السويس؟

أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية

ويحصل صاحب المبلغ من 5 ملايين جنيه فأكثر على 5.50%، ويستحق العائد على أقل رصيد أثناء الشهر بصورة ربع سنوية.

من الشروط العامة لحسابات التوفير الإسلامية يتم صرف العائد تحت الحساب لحين إجراء التسوية النهائية في نهاية كل ربع سنة مالية حسب النتائج الفعلية للنشاط.

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Elfagr.org

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