تعرف على موعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1444 السعودية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1444هـ للإلتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب على النحو التالي.

شروط القوب لوظائف وزارة الدفاع 1444 للرجال

نقدم لكم شروط القوب لوظائف وزارة الدفاع 1444 للرجال:

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

شروط القوب لوظائف وزارة الدفاع 1444 للنساء

نقدم لكم شروط القوب لوظائف وزارة الدفاع 1444 للنساء.