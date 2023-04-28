بعد تعديل التوقيت الصيفي.. تعرف على موعد صلاة الظهر في المنصورة

تنشر جريدة الفجر مواقيت الصلاة فى مدينة المنصورة، وذلك بعد تعديل التوقيت الصيفي والذى بدأ منذ اليوم الجمعة بزيادة التوقيت ساعة.

وتأتي موعد صلاة الفجر في محافظة الدقهلية في الساعة الرابعة وتسعة وثلاثون، وكانت حتى أمس الخميس فى الثالثة وتسعة وثلاثون.

وتأتي موعد صلاة الظهر اليوم الجمعة فى محافظة الدقهلية في الساعة 12:51 دقيقه، وذلك في أول جمعة بعد تعديل التوقيت الصيفي.

وموعد صلاة العصر اليوم الجمعة فى محافظة الدقهلية فى الساعة 4:29 دقيقه، وذلك فى أول جمعة بعد تعديل التوقيت الصيفي.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد أعلن منذ عدة أيام عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي وزيادة الوقت ساعة، وذلك منذ اليوم الجمعة الموافق ٢٨ أبريل.