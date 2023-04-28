يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم 28-04-2023 في الدوري السعودي YALLASHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والرائد اليوم 28-04-2023 في الدوري السعودي YALLASHOOT، يتوجه الأنظار إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقود فريق النصر السعودي في مباراته ضد فريق الرائد، حيث يستضيف الفريقان بعضهما البعض على ملعب مرسول بارك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين في العالم، ويتميز بمهاراته الفردية وقدرته العالية على التهديف وصناعة الأهداف، وسيحاول قيادة فريقه النصر لتحقيق الفوز على فريق الرائد وتحسين موقفه في جدول الترتيب.

ويشهد هذا اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث لتحقيق أهدافه وتحسين مركزه في الجدول، وستكون هذه المباراة فرصة للجماهير لمتابعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومشاهدة الأداء المثير للاهتمام من كلا الفريقين.

يلا شوت مباراة النصر والرائد بث مباشر

يحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بعد لعب 24 مباراة، ويتبعه الفريق المتصدر الاتحاد برصيد 56 نقطة بعد لعب 23 مباراة، وذلك في إطار المنافسة الشديدة بين الفرق السعودية في الموسم الحالي.

وفي المقابل، يحتل فريق الرائد المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، ويسعى جاهدًا لتحسين موقعه في الجدول وزيادة رصيده من خلال الفوز في المباريات القادمة، وهو ما يتطلب منه تقديم أداء جيدًا وتحقيق النتائج الإيجابية في مواجهاته.

مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر

يسعى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزملاؤه في فريق النصر إلى تحقيق الفوز في المباراة المقبلة واقتناص النقاط الثلاث لمطاردة الاتحاد على قمة جدول الترتيب، وذلك بهدف تعثرهم والارتقاء بفريقهم إلى المركز الأول.

ومن جهة أخرى، يعاني فريق الرائد في المباريات الأخيرة ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية في المباراة القادمة، وذلك للتقدم إلى المراكز الأمامية في جدول الترتيب وتحسين موقعه في المسابقة. وستكون هذه المباراة فرصة لكل فريق للتألق وتحقيق الفوز، وستكون مثيرة للاهتمام للجماهير وعشاق الكرة السعودية.

تشكيل النصر ضد الرائد

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - ألفارو جونزاليس - جيسلان كونان

الوسط: لويز جوستافو - عبد الله الخيبري- علي الحسن - أندرسون تاليسكا - عبد الرحمن غريب

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل الرائد ضد النصر

حراسة المرمى: سيليفيو لونج

الدفاع: محمد الدوسري - محمد سالم - مبارك الراجح - عوض خميس

الوسط: محمد فوزير - منصور البيشي - سلطان الفرحان - ألكساندرو ميتريتا

الهجوم: جوليو تافاريس - عبد الله الفهد

حقق فريق اتحاد جدة فوزًا مثيرًا على فريق الشباب بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما في قمة المرحلة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين. وقد أقيمت المباراة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين، وقد تمكن فريق اتحاد جدة من الفوز بفضل تسجيله هدفين، فيما سجل الشباب هدف وحيد. ويعد هذا الفوز نتيجة مهمة لفريق اتحاد جدة، الذي يسعى جاهدًا للتقدم في جدول الترتيب والتأهل للمنافسات الآسيوية، فيما يحتاج فريق الشباب لتحسين أدائه وتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة لتحقيق أهدافه في الموسم الحالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

في الدقيقة الـ90 من المباراة، أهدر لاعب الشباب آرون بوبيندزا ركلة جزاء كانت فرصة ذهبية لتعديل النتيجة، وقد انتهت المباراة بفوز فريق اتحاد جدة بنتيجة 2-1.

وقد شهدت المباراة عدة فرص لكلا الفريقين، حيث استفز فريق الشباب فريق اتحاد جدة بتسديدة مبكرة في الدقيقة الثانية من الشوط الأول، ولكنها اصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى. وعلى الجانب الآخر، قدم فريق اتحاد جدة فاصلًا من الفرص المهدرة، بدأها عبدالفتاح آدم حمدالله بفرصة ضائعة من كرة وهو منفرد بالمرمى.

وفي الدقيقة الـ90+5، أشهر الحكم البطاقة الحمراء للبديل زكريا هوساوي، لاعب فريق اتحاد جدة، بعدما بصق على لاعب الشباب، وهو سلوك غير رياضي ومنافٍ للروح الرياضية التي يجب أن تحكم المباريات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرائد | اضغط هنــــا

تاريخ مواجهات الفريقين

سبق وتقابل الفريقان في الدوري السعودي 29 مرة سابقة، ويتفوق فريق النصر بفارق كبير على فريق الرائد بفوزه في 23 مباراة، فيما حقق الرائد الفوز في مباراة واحدة فقط، وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

وتميز نجوم فريق النصر بتسجيلهم 71 هدفًا، في حين تلقت شباكهم 18 هدفًا فقط، ويسعى كلا الفريقين الليلة لزيادة أرقامهم وتحقيق الفوز في هذه المواجهة المرتقبة.

وسيكون اللقاء فرصة جديدة لكلٍ من النصر والرائد لإثبات أنفسهم والفوز، ويأمل النصر في الحفاظ على أفضليته وتأكيد تفوقه، بينما يريد الرائد تحقيق فوزٍ ثمينٍ يعيد الثقة إلى نجومه ويحفزهم لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.

