كورة لايف.. رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي.. Kooralive

كورة لايف.. رابط مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر اليوم في الدوري السعودي.. Kooralive، تختتم الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة، بإقامة 4 مواجهات قوية، وذلك في بث حي ومباشر، على منصة شاهد.

وفي المباراة الأولى، يستضيف الاتفاق نظيره ضمك على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقلها باقة شاهد الرياضية، بتعليق راشد الدوسري.

وفي نفس التوقيت، يواجه الفتح نظيره الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وذلك في بث حي ومباشر عبر باقة شاهد الرياضية، ويتولى التعليق عليها جعفر الصليح.

ويلتقي الفيحاء ضد الخليج، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، عند الساعة التاسعة والنصف، ويتولى التعليق محمد الخامسي.

وفي نفس التوقيت، سيكون عشاق الكرة السعودية، على موعد مع النصر بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، ومواجهته ضد الرائد.

وتنقل باقة شاهد الرياضية، مباراة النصر والرائد، بتعليق عيسى الحربين، علما بأن هناك قناة صوتية إنجليزية وأخرى برتغالية لتلك المواجهة.

وهناك تغطية قوية لختام منافسات الجولة 24 للدوري السعودي، تتضمن ستديو تحليلي، يضم نخبة من المحللين الفنيين المميزين، وكذلك المراسلين من الملاعب.

وبالتالي كونوا على الموعد، واشتركوا في باقة الرياضة، وشاهدوا جميع المباريات والأحداث الرياضية المختلفة، بتقنية HD على Shahid.

وتعد "شاهد" منصة الترفيه الأكثر شهرة في العالم العربي، وتعتبر التجربة الأمثل من خلال مشاهدة غير محدودة لأعمال أصلية، تشمل مسلسلات حصرية وأفلام عربية مباشرة بعد السينما.

كما تبث منافسات رياضية مختلفة، أبرزها دوري روشن السعودي للمحترفين ومنافسات دوري أبطال آسيا، والدوري البرتغالي، وكذلك البرازيلي وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني والإيطالي وكأس العالم للأندية، وبطولة العالم لكرة اليد، وبعض البطولات الكروية داخل وخارج المملكة.

يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر أمام نظيره الرائد، عند تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك، في إطار مواجهات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي لكرة القدم لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023، وذلك رغم الانتقادات التي طالت الدون خلال الأيام الماضية من قبل جماهيره بسبب ما فعله اللاعب تجاه الجماهير.

رونالدو يقود تشكيل النصر المتوقع أمام الرائد في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يدفع الكرواتي دينكو إيليتشيتش، المدير الفني للنصر أمام الرائد، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

خط الوسط: لويس جوستافو، عبد الله الخيبري، علي الحسن.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، أيمن يحيى.

موعد مباراة النصر أمام الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ مباراة النصر أمام الرائد في الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة ssc 1.

تاريخ مواجهات النصر والرائد في الدوري السعودي

والتقى النصر نظيره الرائد في 29 مواجهة بالدوري السعودي، شهدت 23 فوزا للنصر، مقابل فوز وحيد للرائد و5 تعادلات، كما أحرز النصر 71 هدفا واستقبل 18 هدفا من الرائد.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز كبير للنصر بنتيجة 4-1، وجاءت رباعية النصر عن طريق فينسنت أبو بكر وأندرسون تاليسكا هاتريك، بينما وقع أليكسندرو ميتريتا على هدف الرائد، علما بأن تاليسكا يغيب عن مباراة اليوم للإيقاف بعد تلقيه 4 بطاقات صفراء.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، المتصدر بـ56 نقطة من 23 مباراة، بينما يأتي الرائد في المركز الحادي عشر، برصيد 26 نقطة.