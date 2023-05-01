نجم الترجي السابق: مواجهة الأهلي صعبة للغاية.. وكل شىء وارد فيها

أكد وجدي بوعزي لاعب الترجي التونسي السابق، أن الترجي استحق التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال بوعزي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الصعود للدور نصف النهائي بات أمرًا طبيعيًا لفريق الترجي، موضحًا الأخير كان الأفضل ضد شبيبة القبائل ذهابًا وإيابًا.

وتابع أن مواجهة الأهلي والترجي في نصف النهائي هي الأفضل في دوري الأبطال، بين الفريقين الأفضل عربيًا.

وواصل أن الأهلي والترجي يعلمان بعضهما جيدًا والمنافسة بينهما ستكون قوية.

وأضاف أنه لا يوجد شيء اسمه "كعب عالي" في كرة القدم لان لكل مباراة ظروفها، وكل شيء وارد في مواجهة الأهلي والترجي.

وتطرق للحديث عن أزمة جماهير الترجي في لقاء شبيبة القبائل، مؤكدًا أن جمهور الترجي لا علاقة له بما حدث في المباراة.

وتمنى بو عزي أن لا يتم منع جماهير الترجي أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن أفضل مبارياته كانت ضد المارد الأحمر.

وأتم تصريحاته معربًا عن فخره بما يقدمه علي معلول مع الأهلي حيث إنه لاعب رائع ويشرف الكرة التونسية، ويعلم كل كبيرة وصغيرة عن الكرة التونسية.